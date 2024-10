Lando Norris heeft de afgelopen maanden in de snelste auto van de grid gezeten, maar lijkt zelf nu te denken dat de MCL38 nu niet meer de pace setter is in de Formule 1. Norris kwalificeerde zich als vierde voor de sprintrace van zaterdag voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten, en denkt dat dat is waar het team momenteel hoort te staan op pure snelheid.

Na een stop van bijna een maand staan er nu zes Grands Prix in acht weken op de kalender om 2024 af te sluiten. Tijdens de zomerstop zijn alle teams verplicht om de fabrieken te sluiten, maar tussen Singapore en Austin is men druk bezig geweest, en heeft bijna elk team significante upgrades op hun respectievelijke auto's gemonteerd. Zo waren de twee Ferrari's het snelste tijdens de vrije training op vrijdag, en leken de W15's van Lewis Hamilton en George Russell het snelst in de sprintkwalificatie, tot Max Verstappen in de laatste momenten van SQ3 nog pole position weggriste van Russell. Norris start vierde en Oscar Piastri zelfs zestiende, nadat zijn ronde in SQ1 werd verwijderd door track limits te overschrijden.

Mijn ronde was verschrikkelijk

Norris moet op zaterdag dus Charles Leclerc, George Russell en Max Verstappen voor zich dulden op het Circuit of the Americas. De 24-jarige Brit zit hier niet mee, ook al moet hij met zes weekenden te gaan wel zo veel mogelijk punten afpakken van Verstappen in het kampioenschap. "Op een zekere manier ben ik blij met P4," zo vertelde Norris na de kwalificatie, "want ik heb het gevoel dat het veel slechter had gekund, maar mijn ronde [in SQ3] was verschrikkelijk. Geen vreselijke dag, het had slechter gekund, het had beter gekund, maar ik doe het er maar mee."

Upgrade niet het probleem

Noch Norris noch Verstappen heeft een teamgenoot in de buurt om te helpen. Waar Piastri in SQ1 buiten de boot viel, was het voor Sergio Pérez einde verhaal in SQ2. Ondanks een gebrek aan een Red Bull en een McLaren vooraan, gelooft Norris, die vertelde dat de MCL38 "min of meer hetzelfde is" als voorheen ondanks de upgrades, echter niet dat hij heel veel progressie kan maken tijdens de sprintrace. “Nee, niet echt. Ik hoop vooruit te gaan - dat is mijn plan - maar op snelheid, ik denk dat we zijn waar we vandaag verdienen te zijn,” zei hij. “Dus mijn plan is om naar voren te gaan, maar ik heb geen idee in hoeverre we dat kunnen.”

