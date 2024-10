Max Verstappen heeft vrijdag de Grand Prix van Verenigde Staten de pole position weten te pakken voor de sprintrace van zaterdag en dat was een fijne verlossing voor de Oostenrijkse formatie, zeker na al het gedoe van dit weekend. Christian Horner is blij met het resultaat én deelt ook nog een klein sneertje uit aan de concurrentie.

De herfststop in de Formule 1 zit er eindelijk weer op en op vrijdag was het eindelijk weer tijd voor spektakel op de baan. Verstappen gaat vanaf hier op jacht naar zijn derde wereldtitel, ook al weet hij dat McLaren en Lando Norris inmiddels misschien wel over het beste pakket beschikken. Inmiddels heeft Red Bull echter wel nieuwe upgrades op de RB20 geplaatst én heeft men de wetenschap dat Verstappen het over het algemeen uitstekend doet in Austin. De Nederlandse rijder wist de laatste drie races hier te winnen en kwam dus met vertrouwen richting Texas. Het resulteerde in een mooi resultaat: Verstappen pakte de pole position voor de sprintrace van zaterdag.

Sinds lang geleden

Na afloop van die prima sessie reageert Horner voor de camera van Viaplay: "Hij was heel solide gedurende de kwalificatie. Het is lastig, want je hebt maar één ronde en die moet je laten tellen. Het is een perfecte manier om het weekend te beginnen. Het was een fantastische sector, vooral bocht negentien. Hij heeft de spijker compleet op zijn kop geslagen, een perfecte ronde. Het is goed voor iedereen om hier het weekend zo goed te beginnen. Onze eerste pole sinds, ik kan het niet eens meer herinneren. Een goede start, maar de punten worden morgen en op zondag verdeeld", stelt de teambaas van Red Bull.

Bib-systeem

Vervolgens gaat het ook nog even over de soap rondom het bib-systeem waar dit weekend zoveel over te doen is geweest: "Er is een beetje rumoer, maar dat is normaal in de Formule 1. Het belangrijkste is dat de regelgevers blij zijn met de auto. Onze auto heeft de afgelopen twee jaar meer tijd doorgebracht bij de FIA dan alle andere auto's bij elkaar", zo sneert hij lachend richting de andere teams. Hij besluit nog even met een blik op de rest van het weekend: "Het geeft goede informatie, er kunnen nog wat veranderingen doorgevoerd worden na de sprintrace, maar op zondag zullen de condities weer een beetje anders zijn."

