Dr. Helmut Marko (81) zegt dat Red Bull Racing niets illegaals heeft gedaan met betrekking tot het bib-systeem, waarmee de rijhoogte van de RB20 makkelijk en snel kan worden aangepast. McLaren-baas Zak Brown wil dat de FIA het tot op de bodem uitzoekt, maar volgens Marko was de FIA gewoon op de hoogte van het systeem.

Red Bull gaf toe een mechanisme te hebben om de bib of T-tray, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis, aan te passen om zo de rijhoogte te veranderen. Daar is an sich niets mis mee, maar er bestaat een grijs gebied in de reglementen waardoor Red Bull het zou kunnen hebben gebruikt in parc fermé, wanneer er eigenlijk niet meer aan de auto mag worden gesleuteld. Een woordvoerder van Red Bull gaf aan dat de bib niet aan te passen is zodra de auto in elkaar is gezet, maar in die woordkeuze ziet Brown een misleiding. "Zij [Red Bull] kozen hun woorden heel zorgvuldig en zeiden: 'wanneer de auto volledig is geassembleerd', maar het is toegestaan om de auto niet volledig geassembleerd te hebben in parc fermé als je werkt aan het comfort van de coureur."

Marko ontkent illegale praktijken Red Bull

Marko vindt het allemaal maar onzin dat er met de beschuldigende vinger naar Red Bull wordt gewezen. Volgens hem is het onderdeel om de rijhoogte aan te passen gewoon legaal, zolang het niet in parc fermé wordt gebruikt. En dat is volgens Marko nooit aan de orde geweest, dus snapt hij alle ophef niet. "Het systeem is volkomen legaal en was bekend bij alle teams", vertelde Marko aan de Italiaanse tak van Sky Sports. "We hadden de FIA ​​er al over geïnformeerd, dat zegt genoeg. Je kunt de rijhoogte niet veranderen tussen de kwalificatie en de race. Dat is het belangrijkste, er is niets illegaals aan."

Marko snapt "al het gepraat" niet over Red Bull in Austin

Hij vervolgt: "De FIA ​​wist het al. Er was geen sanctie, er is niets veranderd ten opzichte van voorheen. Ik snap al dat gepraat erover niet. Misschien wil iemand de aandacht afleiden van andere problemen." Inmiddels wordt er gesuggereerd dat Red Bull wel eens fors gestraft zou kunnen worden als aangetoond kan worden dat zij dit tijdens parc fermé hebben gebruikt. Dit is echter moeilijk te bewijzen en daarom heeft de FIA in ieder geval besloten het onderdeel te 'verzegelen'.

