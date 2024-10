Het is tijd voor dag twee van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas en vandaag gaan we in dit heuse sprintraceformat beginnen met de sprintrace. Later wordt de kwalificatie voor zondag afgewerkt. Hoe laat beginnen de sessies?

Het Circuit of the Americas werd in 2012 geïntroduceerd op de kalender en sindsdien zijn coureurs eigenlijk altijd wel te spreken geweest over de lay-out en uitdaging die de baan te bieden heeft. Vooral Lewis Hamilton reist vermoedelijk met veel plezier af richting Texas met vijf overwinningen op zak, waarvan vier achtereenvolgens tussen 2014 en 2017, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas wonnen de overige races voordat het circus in 2020 Austin noodgedwongen over moest slaan. Na de coronapauze keerden we weer terug in Texas, waarna het Verstappen zijn walhalla werd. De drievoudig wereldkampioen wist zowel de races in 2021, 2022 als 2023 op zijn naam te schrijven. Lukt het hem om er vier op een rij te pakken?

De vrijdag

Nadat we na de eerste vrije training niet heel veel te weten kwamen over de rangorde in Austin, kregen we na de sprintkwalificatie een beter beeld. Max Verstappen ging er vandoor met de pole position voor de sprintracekwalificatie en daarmee heeft hij dus eindelijk weer een succesje in de koningsklasse te pakken. George Russell en Charles Leclerc wisten op P2 en P3 aan te sluiten achter de drievoudig wereldkampioen, terwijl Lando Norris de vierde stek wist te pakken. Sergio Pérez en Oscar Piastri stelden flink teleur, zij kwamen niet verder dan P11 en P16.

Hoe laat beginnen de sessies?

Na de eerste twee sessies op vrijdag is het op zaterdag tijd voor nog meer spektakel op de baan. Allereerst zullen we om 20:00 uur van start gaan met de sprintrace, waar acht zuurverdiende punten te wachten liggen voor de winnaar. Na de race is het uiteindelijk tijd om rond middernacht - officieel al op zondag dus - van start te gaan met de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix, die wordt uiteindelijk om 21:00 uur gereden op zondag.

Zaterdag 19 oktober

20:00 uur: sprintrace

Zondag 20 oktober

00:00 uur: kwalificatie

21:00 uur: Grand Prix van de Verenigde Staten

