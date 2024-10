Sergio Pérez laat weten tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 gewoon de teamgenoot van Max Verstappen te zijn bij Red Bull Racing. Er doen geruchten de ronde dat de Oostenrijkse renstal van hem af wil, als hij niet beter presteert, maar dat zal in ieder geval volgend jaar dus niet het geval zijn.

'Checo' ligt dit jaar onder vuur vanwege zijn prestaties. Hij is sinds de Grand Prix van Miami, die bijna zes maanden geleden werd verreden, niet meer in de top vijf gefinisht. Daarnaast is hij drie keer gecrasht en een keer ver buiten de punten geëindigd. Zijn fouten in de kwalificaties helpen ook niet mee. Op Silverstone stond hij in Q1 al in de grindbak en op de Hungaroring beschadigde hij de RB20 na een crash opnieuw. Red Bull is ondertussen de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren.

Red Bull kan het zich niet veroorloven

Christian Horner voert de druk op bij de Mexicaan. "Kijk naar onze concurrenten", zei de teambaas tegenover Motorsport.com. "Ferrari zal volgend jaar sterk zijn met [Lewis] Hamilton en [Charles Leclerc], en McLaren heeft met [Lando] Norris en [Oscar] Piastri een goede line-up. We moeten ervoor zorgen dat er niet een te groot gat zit tussen onze coureurs, want dat kun je je niet veroorloven." Daniel Ricciardo hoopte bij VCARB te laten zien een waardige opvolger van Pérez te zijn, maar nu is het de beurt aan Liam Lawson. Als hij goed genoeg presteert, kan hij de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen, maar dat zal volgens Pérez niet gebeuren in 2025.

100 procent zeker

"Soms linken mensen dit soort geruchten ergens aan en veel mensen pakken het vervolgens op", begon Pérez tegenover Formula1.com. "Zeker in Mexico nu de Grand Prix van Mexico-Stad eraan zit te komen, wilde ik niet dat mijn fans misleidt zouden worden door onjuiste informatie. Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na. Waar ik wel over nadenk is zoeken naar oplossingen voor de problemen die we momenteel met de auto hebben."

