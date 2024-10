Hoe laat begint de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Verenigde Staten?

De sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gaat vandaag, op vrijdag 18 oktober, verreden worden. Lando Norris domineerde de laatste race voor de herfststop in Singapore. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing iets vinden om het gat te dichten?

Het Circuit of the Americas werd ontworpen door NASCAR-winnaar Tavo Hellmund, MotoGP-wereldkampioen Kevin Schwantz en de welbekende Hermann Tilke. Na de dramatische exit van Indianapolis Motor Speedway op de Formule 1-kalender, moest de Verenigde Staten van Amerika het vier jaar lang zonder de koningsklasse van de autosport doen, voordat deze baan in Texas werd afgemaakt in 2012. Lewis Hamilton heeft hier de meeste races gewonnen. Alleen Sebastian Vettel kon hem één keer verslaan tussen 2012 en 2017. Kimi Räikkönen doorbrak de zegereeks van de Brit in 2018 door zijn allerlaatste Grand Prix te winnen voor Ferrari. Vanwege de coronapandemie moest het F1-circus de USA overslaan in 2020. Sindsdien is Verstappen oppermachtig geweest met drie overwinningen op rij. COTA is niet alleen een populair circuit voor de Formule 1, maar ook voor het FIA World Endurance Championship, de GT World Challenge America, MotoGP en NASCAR.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull heeft vertrouwen in updates: 'Onze technici zijn optimistisch"

Vrije training en sprintkwalificatie

Volgens de weersverwachtingen zullen het prima omstandigheden zijn in Austin, Texas dit weekend. Het wordt vandaag tijdens de vrije training en de sprintkwalificatie ongeveer 29°C. Er wordt een regenkans gemeld van 0 tot 10 procent. Er kan wel wat bewolking zijn en de wind gaat ook een factor spelen met windstoten tussen de 40 en 50 kilometer per uur.

De actie op de baan begint met trainings- en kwalificatiesessies van de Masters Historic - voor oude Formule 1-auto's van de jaren 60, 70 en 80 - en de Masters Endurance Legends - voor oude sportscars tussen 1995 en 2015. Daarna mogen de F1-coureurs in actie komen. De eerste en enige vrije training begint om 19:30 uur Nederlandse tijd. Na de trainingssessie van de Porsche Carrera Cup North America, waarin Nederlander Loek Hartog al zeker is, wordt de sprintkwalificatie van de Formule 1 gehouden. Dat wordt een latertje, want de start van deze sessie staat gepland om 23:30 uur Nederlandse tijd. Zoals de naam al aangeeft, het zal de startgrid van de sprintrace op zaterdag bepalen.

Gerelateerd