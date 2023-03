Remy Ramjiawan

Maandag 13 maart 2023 12:07 - Laatste update: 12:17

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat de renstal het gebrek aan windtunneltijd countert door efficiënter te werk te gaan. Het team heeft, naast een boete van zeven miljoen dollar, ook minder ontwikkelingstijd gekregen als gevolg van de schending van de budgetcap in 2021.

Het Oostenrijkse heeft ondanks de beperkingen met de RB19 weer een dominante auto afgeleverd. Toch verwacht de teambaas dat het gebrek aan ontwikkelingstijd binnen twaalf maanden goed te voelen zal zijn binnen de renstal, zo vertelt hij bij Motorsport.com. Effectief heeft Red Bull 15 procent minder ontwikkelingstijd dan Ferrari en 20 procent minder dan Mercedes en Horner vindt dat 'aanzienlijk'.

Artikel gaat verder onder video

Gedragsverandering

Het gebrek aan ontwikkelingstijd heeft volgens Horner ertoe geleid dat het team iets anders te werk gaat momenteel. "Wat we aan windtunneltijd hebben verloren, hebben we gewonnen aan motivatie. Ik denk dat het de aandacht van iedereen richt en de efficiëntie bevordert", zo draait de teambaas het om. De renstal zal inventief moeten zijn, want de straf moet ervoor zorgen dat de concurrentie kan aanhaken.

OOK INTERESSANT: Verstappen neergezet als de 'Senna van de moderne Formule 1': "Hij is erg goed"

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Geen fundamentele problemen

Het team lijkt op dit moment weinig last te hebben van de beperking, maar dat kan op termijn anders worden. "Het is iets wat je over 12 maanden moet bekijken, want het gaat niet alleen om de auto van dit jaar, maar ook om die van volgend jaar. Ik denk dat het echt positief voor ons is dat we niet te maken hebben met een fundamentele kwestie die alle middelen en tijd opslokt", zo wijst hij naar de goede basis die de RB19 biedt.