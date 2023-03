Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 20:56 - Laatste update: 20:58

Max Verstappen is neergezet als de 'Senna van de moderne Formule 1'. De Nederlander domineerde in 2022, toen hij zijn eerste wereldtitel in 2021 opvolgde met een recordbrekend seizoen dat vijftien zeges opleverde.

Na een dominant optreden tijdens de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekend, lijkt Verstappen in 2023 ook weer de favoriet te zijn. Voormalig McLaren-teamcoördinator Jo Ramírez prees de Red Bull-coureur in een gesprek met AS.com en vergeleek Verstappen met drievoudig kampioen Ayrton Senna. "Hij heeft de rol van Ayrton Senna in de moderne Formule 1 op zich genomen en met die auto, dat team en Adrian Newey is hij bijna niet te stoppen", aldus Ramírez. "Checo [Pérez] is ook erg goed, maar hij mist het killersinstinct dat Max heeft." Op de vraag hoe veilig het is om een weddenschap op Verstappen als drievoudig wereldkampioen na 2023 af te sluiten, voegde hij toe: "De veiligste. De man is erg goed."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen 'zeer indrukwekkend': "Maar hij heeft ook een heel goede auto"

Red Bull 'grenst aan perfectie'

Na een frustrerende dubbele DNF vorig jaar tijdens de seizoensopener, registreerde Red Bull slechts drie uitvalbeurten in de resterende 21 races van 2022. Aston Martin is naar voren gekomen als een uitdager voor Red Bull na een indrukwekkende prestatie tijdens het openingsweekend van dit seizoen, en Ramírez legde de uitdaging uit om de laatste stap te maken. Dit in een poging om de titelfavorieten te evenaren. "In de basis de aerodynamica, maar het is ook een team dat niet faalt en op bijna alle vlakken aan perfectie grenst. De 'pitstops' zijn prachtig. Aston Martin gaat het moeilijk krijgen om dat niveau te evenaren."

2023

Mocht Verstappen in 2023 weer kampioen worden, dan is hij na Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de vijfde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die drie wereldkampioenschappen op rij weet te winnen. Het zou een fantastische prestatie zijn, en gezien het verloop van het eerste raceweekend is het ook helemaal geen onrealistisch scenario.