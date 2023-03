Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 19:01

Ondanks dat Timo Glock, voormalig F1-coureur, van mening is dat Max Verstappen en Red Bull Racing ook in 2023 favoriet zijn voor beide kampioenschappen, heeft Glock ook zijn twijfels over vergelijkingen met andere legendarische coureurs.

Verstappen won in 2021 zijn eerste F1-titel na een spannende slotrace in Abu Dhabi, waarna hij in 2022 zou domineren. Hij won een recordaantal races en scoorde een recordaantal punten. Red Bull werd, mede door deze fantastische resultaten van de Nederlander, ook voor het eerst sinds 2013 weer kampioen bij de constructeurs. In 2023 zijn Verstappen en Red Bull ook uit de startblokken geschoten, met P1 en P2 als resultaat in Bahrein. Verstappen won met twaalf seconden voorsprong de race en kwam eigenlijk alleen achterblijvers tegen.

Red Bull favoriet voor 2023

In gesprek met Web.de laat Glock weten dat Red Bull en Verstappen wederom de favoriet zijn in 2023. “Max Verstappen staat er heel erg goed voor met Red Bull. Hij is voor mij de duidelijke favoriet. Achter Red Bull is Ferrari sneller dan Mercedes. Mercedes bewees vorig seizoen echter al hoe goed ze zich kunnen ontwikkelen na een slechte seizoensstart. Het wordt spannend wie er achter Red Bull zal staan. Natuurlijk zou een strijd tussen hen drieën het beste zijn.”

Verstappen goed dankzij zijn auto?

Glock gaat vervolgens in op het vergelijken van Verstappen met andere legendarische coureurs en heeft hier een kanttekening bij. "De prestaties van Max Verstappen zijn zeer indrukwekkend. Sinds hij zijn eerste meters in de Formule 1 reed, is hij erg snel. Toch is het moeilijk om hem te vergelijken met coureurs uit het verleden. Schumacher en Senna reden in een andere tijd en hadden te maken met andere omstandigheden." De Duitser heeft ook zijn bedenkingen bij de prestaties van de Nederlander. "Op dit moment is Verstappen de meest complete coureur, maar hij heeft ook een heel goede auto. Lewis Hamilton was ook jarenlang dominant omdat hij een pakket had dat goed werkte. Hetzelfde gold voor Michael Schumacher, die zelfs een team om zich heen bouwde. Het bijzondere van uitzonderlijke coureurs is dat ze in elke race het maximale uit hun auto halen. Alle coureurs die ik noemde, konden dit."