McLaren werd tijdens de F1 Grand Prix van Singapore verzocht om hun achtervleugel aan te passen, nadat Red Bull Racing niet één, niet twee, maar drie keer had geprotesteerd bij de FIA. Zak Brown kan er wel om lachen en legt uit dat de flexiwing niet het 'geheime recept' is wat de MCL38-bolide zo snel maakt.

Nadat Oscar Piastri de wedstrijd in Azerbeidzjan op zijn naam had geschreven, kwamen er beelden uit van zijn achtervleugel waarin te zien was dat de McLaren een 'mini-DRS' heeft. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. De FIA besloot om in te grijpen en verzocht de Britse renstal, dat nu aan de leiding gaat van het constructeurskampioenschap, de achtervleugel aan te passen. Lando Norris domineerde desondanks in Singapore om het gat richting Max Verstappen opnieuw meer te dichten. "Ik denk dat we wel hebben gezien dat het totaal geen effect heeft. Voor ons is het juist goed nieuws dat onze rivalen afgeleid worden door dit soort dingen", zei teambaas Andrea Stella vervolgens bij Sky Sports F1.

McLaren ziet het als compliment

"Wie er ook wint, iedereen zal altijd naar die auto staren om te begrijpen wat ze doen", begon McLaren-CEO Brown in een interview met The Times. "Het is volkomen logisch dat mensen momenteel naar onze auto staren en met conclusies komen, maar een boel daarvan kloppen niet. We zijn door elke keuring gekomen. Wij hebben aangeboden om een kleine aanpassing te maken, puur omdat we denken dat het weinig verschil zou maken en er heerst veel rumoer omheen. Dus om te laten zien dat er geen geheim recept is, hadden we zoiets van: 'Nou, dan passen we het maar een beetje aan'. [Onze rivalen] zouden hun werk niet doen, als ze er niks over zouden zeggen." De Amerikaan snapt de acties van een team als Red Bull dus wel. "Het is een compliment dat mensen naar onze auto kijken en het uitdagen. We hebben goede innovaties op onze auto zitten."

