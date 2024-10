De Grand Prix van de Verenigde Staten staat het komend weekend voor de deur op het Circuit of the Americas en dat is voor McLaren en Alpine reden geweest om een speciale livery van stal te halen.

Het komende weekend is het eindelijk weer zover: de Grand Prix van de Verenigde Staten staat op het programma en dus gaan we eindelijk weer racen. Om de terugkeer van de Formule 1 te vieren, komen McLaren en Alpine met een speciale livery tevoorschijn. Het Britse team zal de speciale Chrome-livery met zilveren tinten en speciale wieldoppen weer tevoorschijn halen, nadat men in 2023 ook al met een vergelijkbare wagen reed. Het team van Alpine transformeert de kleuren op haar beurt juist naar McLaren-achtige tinten. De livery, in samenwerking met Xbox One, is geïnspireerd op de game Indiana Jones and the Great Circle, die eind dit jaar zal verschijnen op de console. Check de speciale livery's hieronder.

Artikel gaat verder onder video

McLaren

Alpine

Gerelateerd