Adrian Newey zal een deel van het huidige team van Red Bull Racing meenemen naar Aston Martin, en dat zijn de F1-engineers van Honda. De hoofdontwerper is ontzettend blij om de samenwerking met de Japanse autogigant voort te kunnen zetten, wanneer hij de overstap maakt naar zijn nieuwe werkgever.

Newey heeft negentien Formule 1-seizoenen doorgebracht bij de energiedrankfabrikant, maar hij zou te vermoeid zijn geweest om daar door te gaan, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Naar verluidt hebben de situaties rondom teambaas Christian Horner en de machtsstrijd binnen Red Bull echter ook een rol gespeeld. Vanaf 1 maart 2025 gaan we de Brit in het groen zien. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wist namelijk de handtekening van de ontwerper te scoren en was daarmee Alpine, Ferrari en Williams te slim af.

Genoten van samenwerking

Aston Martin zal vanaf 2026 uitkomen met Honda, de krachtbron waar Red Bull momenteel mee racet. [De reglementen] rondom de power units zijn een tijdje geleden al aangekondigd", begon Newey. De MGU-H verdwijnt om de motoren minder ingewikkeld te maken, terwijl de MGU-K voor drie keer meer elektrisch vermogen gaat zorgen om het benzineverbruik te kunnen verminderen. "Honda werkt daar al ontzettend hard aan. Ik ben ontzettend blij om te kunnen blijven werken met Honda. Ik heb er de afgelopen zes jaar bij Red Bull erg van genoten. Het zijn een stel geweldige engineers, erg makkelijk om mee samen te werken."

Team zo snel mogelijk leren kennen

Omdat Newey pas vanaf maart 2025 werkzaam mag zijn bij Aston Martin, zal hij twee maanden aan voorbereidingen op 2026 missen. De definitieve reglementen betreffende het chassis en de aerodynamica worden naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari bekendgemaakt en dan pas mogen teams ermee aan de slag. "Ik zal me zo snel mogelijk overal bekend mee moeten maken. En niet minder belangrijk, ik moet ook iedereen leren kennen, leren hoe iedereen samenwerkt en hoe we het beste uit elkaar kunnen maken. The reglementen voor 2026 is een mooie mogelijkheid, omdat het voor iedereen een reset is. Of we daar gebruik van kunnen maken, dat weten we gewoon nog niet. Maar daar peins ik nooit te lang over. De beste manier van aanpak is altijd door gewoon je best te doen. En dan gaat het, zoals het gaat."

