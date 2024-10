Het team van Aston Martin heeft met onder meer Adrian Newey achter de knoppen volgend jaar een droomteam beschikbaar in de Formule 1. Nico Rosberg waarschuwt echter, want volgens de Duitser wil de beste mensen niet automatisch het beste team betekenen.

Het grote nieuws rondom Newey zijn komst naar het team werd een goede maand geleden bekendgemaakt vanuit het Aston Martin-hoofdkwartier. Tijdens een speciale persconferentie verscheen de Red Bull-legende in beeld als zijnde nieuwe Managing Technical Partner. Vanaf 1 maart 2025 gaat hij voor Aston Martin aan de slag en daarmee heeft Lawrence Stroll de voor hem zo gedroomde sleutel tot het bouwen van een winnende auto binnen de gelederen gehaald. Hij hoopt samen met Newey te kunnen bouwen aan het team dat uiteindelijk een wereldkampioenschap moet gaan pakken.

Messi, Neymar en Mbappe

Volgens Rosberg zit de vork echter toch net wat anders in de steel en betekent het kopen van de beste mensen niet automatisch dat je daarmee ook prijzen in de wacht sleept. Bij Sky F1 maakt de Duitse kampioen van 2016 een vergelijking met het voetbal: "Kijk naar PSG in het voetbal. Zij hadden Messi, Neymar en Kylian Mbappe, allemaal op hetzelfde moment. Het zijn drie van de grootste voetballers aller tijden en ook de anderen waren heel goed. Ze hebben nooit de Champions League gewonnen. Het is geweldig om de grootste genieën binnen te brengen en de beste managers, maar het moet uiteindelijk wel nog allemaal in elkaar passen", zo stelt Rosberg.

Een hechte familie

De voormalig Mercedes-coureur vervolgt: "Ze moeten wel optimaal samenwerken. Je bent alleen goed als het hele team goed samenwerkt. Newey kan in zijn eentje er niet voor gaan zorgen dat het een kampioenschapswinnende auto wordt. Hij heeft de rest van het team ook nodig. Natuurlijk kan hij ze een ferme duw in de juiste richting en hele goede begeleiding geven, maar het team moet ook met hem excelleren. Het wordt afwachten geblazen. Het wordt een mooie uitdaging voor ze om het allemaal te integreren en er een hechte familie met alle neuzen dezelfde kant op van te maken", besluit de analist.

