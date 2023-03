Dit kun je rondom de Grand Prix van Saoedi-Arabië verwachten van Viaplay en F1 TV Pro

Redactie

Maandag 13 maart 2023 10:34 - Laatste update: 10:43

Na de seizoensopener in Bahrein is het dit weekend tijd voor de tweede ronde van het kampioenschap, dat zal afspelen in Saoedi-Arabië. Het Jeddah Corniche Circuit is het strijdtoneel en de afgelopen twee edities leverden veel spektakel op.

Max Verstappen zal het weekend in Djedda aanvangen als de klassementsleider in de sport, nadat hij de eerste race in Bahrein wist te winnen. Teamgenoot Sergio Pérez bezet momenteel de tweede plek en Fernando Alonso staat op P3. Hoewel er in Bahrein duidelijk is geworden dat Red Bull het in 2023 weer goed voor elkaar heeft, kan het in Djedda weer alle kanten op gaan en GPFans zet op een rijtje wat de verschillende aanbieders dit weekend allemaal in petto hebben.

F1 TV Pro

De streamingdienst van de sport zal dit weekend niet alleen de Formule 1 gaan uitzenden, ook het Formule 2-kampioenschap komt aan bod.

17 maart 11:55 uur - 12:40 uur F2 vrije training 17 maart 14:30 uur - 15:30 uur F1 eerste vrije training 17 maart 16:00 uur - 16:30 uur F2 kwalificatie 17 maart 18:00 uur - 19:00 uur F1 tweede vrije training 18 maart 14:30 uur - 15:30 uur F1 derde vrije training 18 maart 16:10 uur - 17:00 uur F2 Sprintrace 18 maart 17:30 uur - 17:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie 18 maart 18:00 uur - 19:00 uur F1 Kwalificatie 18 maart 19:00 uur - 19:30 uur Nabeschouwing 19 maart 14:35 uur - 15:40 uur F2 Hoofdrace 19 maart 17:00 uur - 17:55 uur F1 voorbeschouwing 19 maart 18:00 uur - 20:00 uur GP van Saoedi-Arabië 19 maart 20:00 uur - 20:40 uur F1 nabeschouwing

Viaplay

Net als F1 TV Pro geeft Viaplay ook de nodige aandacht aan de opstapklassen, maar het Formule 1-programma staat uiteraard centraal.

17 maart 14:20 uur - 15:30 uur F1 eerste vrije training 17 maart 15:50 uur - 16:30 uur F2 kwalificatie 17 maart 17:50 uur - 19:00 uur F1 tweede vrije training 17 maart 17:50 uur - 19:00 uur F1 tweede vrije training 17 maart 20:25 uur - 21:50 uur Studio Formule 1: Saoedi-Arabië Shakedown 18 maart 14:20 uur - 15:30 uur F1 derde vrije training 18 maart 16:00 uur - 17:00 uur F2 sprintrace 18 maart 17:25 uur - 19:00 uur Voorbeschouwing Kwalificatie 18 maart 18:00 uur - 19:00 uur F1 Kwalificatie 18 maart 19:00 uur - 20:00 uur Nabeschouwing Kwalificatie 19 maart 14:25 uur - 15:30 uur F2 Hoofdrace 19 maart 16:20 uur - 18:00 uur F1 voorbeschouwing 19 maart 18:00 uur - 20:00 uur GP van Saoedi-Arabië 19 maart 20:00 uur - 21:00 uur F1 nabeschouwing

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1, Ziggo Sport, bouwt ook een aantal programma's om de sessies heen. Zo zal er op zondag een voor- en nabeschouwing te zien zijn.

17 maart 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 18 maart 20:00 uur Formule 1: GP van Saoedi-Arabië Kwalificatie (samenvatting) 19 maart 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 19 maart 20:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen in de Formule 1.