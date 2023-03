'Aspirant-Formule 1-team bezig met aantrekken van toppersoneel'

Remy Ramjiawan

Op de achtergrond is een aspirant-Formule 1-team bezig om technische kennis te verzamelen. In de wandelgangen wordt aangenomen dat het om Andretti gaat, die zich hiermee aan het klaarstomen is voor een deelname aan de koningsklasse, zo weet Racingnews365 te melden.

Daar waar er in eerste instantie veel weerstand was tegen de komst van Andretti, lijkt die houding in de laatste paar maanden een ommezwaai te hebben gekregen. Het Amerikaanse team is bezig met de toetreding tot de Formule 1 en de formele aanmelding moet in april worden ingediend bij de FIA, voordat het orgaan in juni een definitieve beslissing neemt.

Technisch personeel

Ondanks dat het groene licht dus nog niet is gegeven, lijkt het team er vanuit te gaan dat dit wel zal komen en dus zouden ze op dit moment bezig zijn met het aantrekken van personeel. Volgens de Linkedin-pagina van Nick Chester is hij vanaf maart 2023 aangesteld als technisch directeur voor een 'Top Tier Motorsport Team'. Chester heeft bijna dertig jaar ervaring in de koningsklasse en begon jaren negentig bij het team van Arrows, waarna hij overstapte naar Renault, om vervolgens één van de koppen te worden achter het succes van Fernando Alonso in 2005 en 2006.

Kennis en ervaring

Maar niet alleen Chester is in dienst gegaan bij Top Tier Motorsport Team. John McQuilliam is voor datzelfde team benoemd als Chief Designer en ook McQuilliam beschikt over bakken met ervaring in de Formule 1. De Brit begon in 1991 bij het team van Jordan en was de technisch directeur van Manor Grand Prix in 2017, toen dat team failliet ging. Daarnaast is ook de positie van de hoofd aerodynamica bekend geworden en dat zal Jon Tomlinson worden, die heeft in het verleden al eerder samengewerkt met Chester en is ook een oudgediende in de sport.