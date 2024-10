Volgens Guenther Steiner moeten de fans van Red Bull Racing hun borst natmaken. Zo verwacht de voormalig teambaas van Haas dat het Oostenrijkse team de klap van de 'brain drain' voorlopig nog niet kan opvangen en een terugkeer naar een kampioenschapswinnend team, ziet Steiner in gesprek met de Red Flags podcast niet zo snel gebeuren.

De afgelopen jaren hebben diverse sleutelpersonen die aan het succes van Red Bull Racing stonden, het team uit Milton Keynes vaarwel gezegd. Dan Fallows, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Adrian Newey zijn enkele van die sterkhouders, die hun vertrek hebben aangekondigd of al bij rivalen aan de slag zijn gegaan. Christian Horner en Helmut Marko hebben eerder al gewezen naar het vele talent binnen de renstal, maar of die direct van toegevoegde waarde zijn, daar twijfelt Steiner aan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ralf Schumacher trekt vergelijking tussen Hamilton, Verstappen en Michael Schumacher

Courtenay kent de klappen van de zweep

Ook Will Courtenay vertrekt bij Red Bull Racing en zal vanaf 2026 aan de slag gaan bij McLaren. "Vroeg of laat blijft er niemand meer over bij Red Bull! Er zal geen kantoorruimte meer zijn. Ik ken Will, hij was daar al heel lang. Ik denk dat ik hem in het begin heb aangenomen. Het is een van die dingen. Hij zag geen doorgroeimogelijkheden bij Red Bull en kreeg een aanbod van McLaren om sportief directeur te worden. Ze hebben er daar geen, en Andrea Stella wil niet alles zelf doen. Will is een goede aanwinst voor hen. Hij kent de klappen van de zweep, hij kent de strategie en de sportieve regels.", legt Steiner uit.

Red Bull wordt van vertrek personeel niet sterker

Dat een kampioenschapsteam wordt leeggekocht is overigens van alle tijden, maar Steiner verwacht dat Red Bull de klap niet direct te boven kan komen. "Red Bull is sowieso aan het herstructureren, en misschien was hij geen onderdeel van hun plannen. Dit soort dingen gebeuren in de Formule 1. Maar het is zeker dat het Red Bull niet sterker maakt als mensen zoals Will vertrekken."

OOK INTERESSANT: Lawson onthult opdracht van Red Bull: "Dan weet ik dat het goed zit"

Personeel vindt gras groener aan de overkant

Daarnaast is de 'braindrain' bij Red Bull volgens Steiner ook wel wat heftiger dan in eerdere gevallen. "Het is iets meer dan normaal. Ga terug naar vorig jaar. Hoeveel mensen zijn er toen vertrokken? Niemand. Dit jaar vertrekken ze links en rechts. Er is een lange lijst van mensen die vertrekken." Dat heeft volgens Steiner ook een rimpeleffect op de andere werknemers, die wellicht ook vinden dat het gras groener is aan de overkant.

Horner moet koppen bij elkaar houden

Toch is het niet allemaal kommer en kwel volgens Steiner. Zo is Horner nog steeds de teambaas en daar heeft Steiner vertrouwen in. "De kapitein is er nog steeds, Christian. De engineers zijn er ook nog en Pierre Waché ook, hij is erg goed. Ze zullen opnieuw opbouwen met jong talent. Het geeft kansen aan mensen die anders zouden vertrekken. Met mensen aan de top die weggaan, komen de volgende mensen binnen. Ze kunnen net zo goed zijn als degenen die vertrekken, of zelfs beter. Je weet het gewoon niet, je moet het ontdekken", aldus Steiner.

Gerelateerd