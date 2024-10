Volgens zesvoudig Grand Prix-winnaar Ralf Schumacher zijn Lewis Hamilton en Max Verstappen grote kampioenen, maar komen ze nog niet in de buurt van zijn broer, Michael Schumacher. De Duitser trekt in gesprek met Formel1 de vergelijking tussen de drie kampioenen.

Kampioenen met elkaar vergelijken, is toch wel een lastige klus. Zo waren de Formule 1-auto's van tien jaar geleden al heel anders dan de huidige wagens, dat is met de wagens van twintig of dertig jaar geleden nog veel lastiger te bepalen. Toch waagt Ralf Schumacher zich aan die vergelijking, waarbij hij zijn broer op een voetstuk heeft staan. De 49-jarige Duitser wijst naar de kennis en kunde van 'Der Michael', waarbij hij specifieke kwaliteiten niet terugziet in Verstappen of Hamilton.

'Hamilton is geen Schumacher'

Het respect is er bij Ralf wel voor de verrichtingen van de Britse zevenvoudig kampioen, maar Verstappen komt in zijn ogen dichter in de buurt. "We dachten dat Lewis Hamilton over water kon lopen. Dat is niet zo. We dachten dat Max Verstappen over water kon lopen... Hoewel ik denk dat hij qua talent verder zou kunnen komen dan Lewis Hamilton. Dan maakt hij nog meer het verschil." Precies dat verschil maken, daar doelt Ralf op. Michael Schumacher deed dat, in zijn ogen, in zijn run in de Formule 1, zoals Verstappen dat nu doet: "Hij [Schumacher] had ook het geluk dat hij op het juiste moment op de juiste plek was."

Verstappen komt in de buurt, maar er is geen tweede 'Schumi'

De Limburger heeft eind september de leeftijd van 27 jaar bereikt en hoopt in 2024 zijn vierde titel veilig te kunnen stellen. Hoewel Verstappen hier en daar heeft laten doorschemeren dat hij niet heel lang meer te bewonderen is binnen de koningsklasse, heeft hij nog altijd een contract tot en met 2028 op zak. Mocht Red Bull het juiste materiaal leveren, dan kan de Nederlander misschien nog een aantal records aanscherpen. "Misschien kan Max Verstappen dat nog veranderen als hij lang door blijft rijden [in de Formule 1], maar voor mij is wat Michael heeft gedaan ongeëvenaard. Wat mij betreft, is daar geen tweede van. Lewis Hamilton komt daar in mijn optiek ook nooit aan, zelfs met lichtjaren [verschil] niet. Je moet het maar kunnen om een team vanaf nul op te bouwen."

