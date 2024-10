Aankomend weekend in Austin wordt de laatste fase van het 2024-seizoen hervat met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Voor Liam Lawson betekent dat zijn rentree in de koningsklasse en in de F1 Nation Podcast onthult de Nieuw-Zeelander welke opdracht Red Bull Racing hem heeft meegekregen, om ook komend seizoen verzekerd te zijn van een plekje.

Afgelopen jaar maakte Lawson zijn eerste Formule 1-meters als invaller van Daniel Ricciardo. De Australiër brak één van zijn middenhandbeentjes tijdens de vrije training in Zandvoort en de Kiwi werd opgetrommeld voor zijn eerste invalbeurt in de sport. Dat werden uiteindelijk vijf Grands Prix, waarin Lawson twee punten wist te pakken, maar ook dicht in de buurt van de tijden van Tsunoda zat. Anno 2024 is Lawson wederom de vervanger van Ricciardo, die ditmaal definitief niet meer terug lijkt te keren.

Tsunoda VS Ricciardo

Hoewel er voor de vervanging van Ricciardo wel wat valt te zeggen, ontliep de Australiër teamgenoot Tsunoda niet veel. Zo heeft 'Danny Ric' uiteindelijk 12 punten weten te pakken, teamgenoot Tsunoda heeft er tien meer achter zijn naam staan. De gemiddelde eindpositie van Tsunoda is 12,13 en die van Ricciardo 12,75. De startpositie van de Japanner was wel aanzienlijk beter met een 11,67 tegenover een 13,11 van 'The Honeybadger'.

Opdracht Lawson

Lawson heeft in 2023 laten zien dat hij in de buurt kan komen van Tsunoda en dat is dan ook zijn opdracht, zo onthult hij: "Ze [leiding Red Bull] verwachten dat ik even goed als Yuki presteer. Dat is het doel, dat ik gewoon bij hem in de buurt zit en punten kan pakken. Het team knokt voor de zesde plek in het constructeurskampioenschap en dat is erg belangrijk voor de VCARB's. Punten pakken is natuurlijk ook het doel en zodra ik dat doe, dan weet ik dat het goed zit."

