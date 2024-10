Alpine-adviseur Flavio Briatore zegt dat het team niet bij de pakken neerzit over het missen van Carlos Sainz Jr. als aanwinst. Alpine zal aan 2025 beginnen met Pierre Gasly en rookie Jack Doohan, die de vertrokken Esteban Ocon vervangt. Sainz was beschikbaar, gezien het in januari al bekend was dat hij door Lewis Hamilton vervangen zou worden bij Ferrari in 2025, maar de Spanjaard tekende uiteindelijk bij Williams. Het is geen gemiste kans, meent Briatore, aangezien Sainz het team in haar huidige staat niet naar een nieuw niveau tilt.

De excentrieke Briatore werd in juni aangesteld als Executive Advisor bij Alpine na bijna vijftien jaar uit de sport. Aan het roer van Benetton in de jaren 90 en bij Renault begin deze eeuw wist Briatore meerdere kampioenschappen te winnen met Michael Schumacher en Fernando Alonso, en het plan is ook nu dat de inmiddels 74-jarige man Alpine naar voren moet helpen op de grid. De Italiaan is niet zo betrokken als hij destijds was bij Benetton en Renault, maar zal ongetwijfeld een impact hebben op de prestaties van 'Team Enstone'.

Maakt niet uit wie rijdt

Briatore legt tegenover Motorsport-Magazin.com uit waarom Alpine niet in de achtervolging van Sainz is gegaan voor 2025, en waarom niemand er mee zit dat de drievoudig Grand Prix-winnaar niet is aangetrokken. "Geen teleurstelling; Carlos was een mogelijkheid, maar het kwam te vroeg," zo vertelt Briatore. "Als de auto niet presteert, dan maakt het niet uit welke coureur je achter het stuur zet. Een jaar geleden won Max Verstappen elke race. Nu zijn andere auto's competitief en winnen andere jonge coureurs de races. Ik wil niet zoveel miljoen euro uitgeven [aan één coureur] omdat het voor ons op dit moment geen verschil maakt. En nu hebben we een jonge coureur erbij."

Eerst schoon schip maken

Sainz heeft slechts voor één seizoen getekend bij Williams, wat betekent dat hij voor 2026 weer beschikbaar is, wanneer de reglementen flink op de schop gaan. Dán zou Briatore wel oren hebben naar de man met vijf pole positions en 23 podiums. Voor dit kan gebeuren, denkt Briatore alleen dat Alpine klaar moet zijn om de volgende stap te maken op de grid. "Als Carlos [naar Alpine wil komen] in 2026, dan zullen we er zijn. Allereerst moeten we schoon schip maken. We moeten het systeem veranderen en iedereen bij Alpine zien te motiveren"

