Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de budgetcap er gedeeltelijk voor gezorgd dat er een aantal kopstukken bij het team zijn vertrokken. Red Bull beschikt als team over diepe zakken, maar is net als de andere negen teams gelimiteerd over wat het per seizoen mag uitgeven.

De afgelopen maanden zijn er diverse personeelsleden geweest die bekend hebben gemaakt dat zij het team uit Milton Keynes gaan verlaten. Een nieuwe uitdaging is wat de meeste hebben aangegeven als grootste reden, maar de turbulente periode van het afgelopen seizoen, kan ook hebben meegespeeld. In gesprek met Motorsport.com wijst de teambaas echter naar een andere oorzaak, namelijk de budgetcap.

Budgetcap

In principe valt het salaris van de personeelsleden van een team binnen de budgetcap. Toch zijn er een aantal uitzonderingen in de regels ingebouwd. Zo vallen de salarissen van de coureurs buiten de budgetcap evenals de top drie best verdienende personeelsleden. "Je kunt geen Galactus hebben, want dat kun je je niet veroorloven. Je moet kijken naar waar je het meeste voor je geld krijgt en dat dwingt je om enkele moeilijke beslissingen te nemen", opent de teambaas. "Het is lastig. Jonathan [Wheatley] was een hele goede sportief directeur, maar hij was een dure kracht. Dus je moet de zaken afwegen. Toen hij de kans kreeg om naar Audi te gaan, was het: 'Weet je wat? Ik denk dat je daarvoor moet gaan vanwege de huidige regelgeving. We hebben hier beperkte mogelijkheden en kunnen je niet veel meer bieden."

Doorstromen van talent

Dart geldt ook voor Will Courtenay, die simpelweg een stap in zijn carrière maakt, door bij McLaren als sportief directeur te gaan starten. "Hij is hier al twintig jaar. We hebben gesproken over andere rollen binnen de groep. Hij kreeg een grotere rol aangeboden tegen een zeer hoog salaris van McLaren, en op dat moment moet je zeg: 'Veel succes'." Daarnaast is de een zijn dood is andermans brood: "Tegelijkertijd geeft het Hannah Schmitz de kans om hogerop te komen. Als ze die kans niet had gehad, ze een belangrijk doelwit voor iemand zou zijn geweest."

