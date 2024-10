Hamilton verwijdert social media-post met P. Diddy na enorm seksschandaal

Sean Combs, beter bekend als Puff Daddy, P. Diddy of Diddy, domineert de krantenkoppen nu hij in verband wordt gebracht met een enorm seksschandaal in de Verenigde Staten. De wildste verhalen komen naar buiten en verschillende beroemdheden lijken betrokken te zijn. Ook de naam van Lewis Hamilton duikt op, maar wat is zijn connectie met de 54-jarige Amerikaan?

P. Diddy is een Amerikaanse rapper die naam maakte in de muziekindustrie sinds de jaren '90. Hij groeide uit tot een zeer invloedrijk figuur en kreeg een vinger in de pap in verschillende zakelijke ondernemingen in zowel muziek, mode als televisie. Hij bouwde aan een aar imperium en vergrootte daarmee zijn invloed. Diddy heeft talloze artiesten grootgemaakt, waaronder Justin Bieber. Met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard dollar is de Amerikaan eveneens één van de rijkste celebrities in de industrie. Zijn ondernemersdrang, gecombineerd met zijn invloed in muziek en mode, hebben van hem een van de meest invloedrijke zwarte ondernemers ter wereld gemaakt. Achter al deze succesverhalen zit echter ook een uiterst donkere kant, zo blijkt nu. Diddy is inmiddels verwikkeld in een gigantisch seksschandaal en brengt zijn tijd momenteel door achter de tralies.

P. Diddy heeft verleden met incidenten

Diddy is ondanks zijn succes regelmatig betrokken geweest bij controverses. In 1999 was hij betrokken bij een incident in een nachtclub in New York, waarbij schoten werden gelost. Ook is er veel kritiek geweest op zijn zakelijke praktijken en hoe hij omging met de artiesten die onder zijn label actief waren. De naam van Diddy wordt ook vaak genoemd als degene die een prominente rol speelde in de culturele context rondom de moord op The Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) in 1997, al is Diddy nooit officieel beschuldigd of juridisch onderzocht en ontbreekt ieder bewijs voor deze theorie. Ook is hij beschuldigd van drugs- en wapenbezit, zijn er rechtszaken geweest over onbetaalde lonen van zijn personeel en zou hij geweld hebben gebruikt op een campus in Los Angeles in 2015.

Kanye West (L) en P. Diddy (R) in 2012

Groot seksschandaal Diddy wereldnieuws

Op dit moment zit Diddy vast nadat hij werd opgepakt en aangeklaagd voor afpersing en sekshandel. Er zijn sindsdien meerdere mensen naar voren gestapt die beschuldigingen tegen hem hebben geuit. Deze beschuldigingen zijn wild en allemaal even verschrikkelijk, van verkrachting tot sex trafficking en het zonder toestemming maken van pornografische beelden. The Cut maakte een duidelijk overzicht van alle aanklachten. Ook zou Diddy 'freak offs', waarbij slachtoffers werden verleid en vervolgens gedwongen om seks te hebben, georganiseerd hebben en zouden er op zijn beruchte white party's omstreden activiteiten hebben plaatsgevonden, ook met andere wereldsterren. Dit gebeurde veelal in zijn gigantische - 40 miljoen dollar kostende - mansion in LA.

De gigantische villa van Sean Combs, ofwel P. Diddy

Hamilton onderhield ook contact met Diddy

De naam van Hamilton is door bovengenoemd schandaal ook boven komen drijven, want de Formule 1-superster zou ook connecties hebben met de veelbesproken rapper. Zo zou de Amerikaan in 2007, toen Hamilton nog een rookie was, hebben benaderd voor een speciaal diner. "Ik kreeg een telefoontje dat P Diddy me had uitgenodigd voor een speciaal diner. Toen ik daar aankwam, stonden ze op me te wachten en ik ging naast P Diddy zitten. Van al zijn gasten zat ik naast hem", zo zei Hamilton destijds volgens The Guardian.

Hamilton op beruchte white party met Diddy?

Op internet circuleren ook beelden van Diddy samen met Hamilton, volledig gehuld in het wit. Velen beweren dat Hamilton dus ook aanwezig is geweest op één van de beruchte white party's van de rapper. Desbetreffende foto is echter genomen op een gala en dus niet op één van de feestjes van Diddy. Wel bevestigt dit de connectie die Hamilton had met Diddy. De foto is namelijk afkomstig van het officiële social media-account van Hamilton. Sinds de controverse die is ontstaan rondom Diddy, heeft Hamilton de foto verwijderd.

Lewis hamilton went to the diddy party 😭😭 pic.twitter.com/850YH1MMHu — Ethan | What da sigma do i put here (@KimiGoatanelli) August 18, 2024

Hamilton noemt Diddy een "broer" en "de goat"

"Broers in het wit. Ik groeide op met het kijken en luisteren naar mijn man Puff. Om hier vandaag te staan als broers is een eer en een privilege. Ik waardeer je broer voor alles wat je doet, voor het zijn van de goat en voor het altijd tonen van je liefde. Gods zegen", zo schreef Hamilton bij zijn foto met Diddy, die dus inmiddels verwijderd is door de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton verwijdert post met Diddy na ontstane commotie

Dat Hamilton heeft besloten het bericht in alle commotie te verwijderen, is niet verwonderlijk. De Mercedes-coureur is wereldberoemd en een "broederlijke" associatie met Diddy is op dit moment niet wat hij kan gebruiken. Daarnaast lijkt Hamilton ook niets te maken te hebben met de bovengenoemde activiteiten die Diddy erop nahield. Hoewel Hamilton al sinds 2007 contact onderhoudt met de rapper, lijkt hij geen weet te hebben gehad van wat er zich op de achtergrond allemaal afspeelde. Daily Mail heeft desondanks wel contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Hamilton om een reactie te krijgen op deze connectie met de veelbesproken Amerikaan.

