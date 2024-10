De FIA en de FOM hebben in de afgelopen jaren regelmatig met elkaar in de clinch gelegen en FIA-president Mohammed Ben Sulayem lag regelmatig ten grondslag aan de woorden onderling. Volgens de voorman is het echter nu allemaal een stuk beter gesteld tussen het motorsportorgaan en de eigenaar van de commerciële rechten van de koningsklasse.

De afgelopen tijd sinds het aantreden van Ben Sulayem eind 2021 hebben we regelmatig meegemaakt dat de spanningen tussen de FIA en de FOM vrij hoog opliepen. Zo hadden we het meningsverschil over het toelaten van Andretti-Cadillac en was de FOM boos toen Ben Sulayem reageerde op geruchten dat een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië twintig miljard dollar zou hebben geboden om de rechten van Liberty Media over te nemen. Hij schreef hierbij onder andere over een "opgeblazen prijskaartje." Inmiddels zijn de spanningen naar de achtergrond verdwenen, tenminste als we Ben Sulayem zelf moeten geloven.

Niet nog een keer zelfde fout

In een openhartig interview met Motorsport.com brandt hij los: "Al die onzin die we eerder hebben gehad, die kletspraat over een afsplitsing… Kom op, in hemelsnaam. Kunnen we ons wat meer volwassen gaan gedragen? Dat gaat toch niet gebeuren. De FIA begrijpt nu dat dit een schip is dat niet nog meer deining nodig heeft. En we hebben dan misschien zo onze meningsverschillen, ik zal niet een grens overschrijden door te roepen dat ik de commerciële rechten weer wil hebben. Echt niet. Maar er zijn wel dingen die de mensen moeten begrijpen. Wat hebben wij nodig? We hebben een situatie nodig waarin we twee gelijken zijn. De Formule 1 is nog steeds van de FIA. We verhuren de rechten, we leasen ze aan iemand anders. En dat begrijpen we en respecteren we nu allebei", zo maakt hij duidelijk.

Betere relatie

Ben Sulayem, de afgelopen weken weer veelvuldig in het nieuws, vervolgt: "Ik herhaal wat ik eerder heb gezegd: als je me nu zou vragen wie ik als promotor zou kiezen - als ik degene was die dat mocht bepalen - dan zou ik voor Liberty Media gaan. Want zij weten hoe ze deze sport aan de man moeten brengen. Maar de FIA moet sterker geworden. En daar zijn we mee bezig door de FIA te herpositioneren en te hervormen. Maar het is hiervoor ook nodig dat de commerciële kant onze positie begrijpt en respecteert, aangezien wij zorgdragen voor de regels en de naleving ervan." Uiteindelijk kan hij nu weer met iedereen goed door één deur: "Ik werk heel goed samen met FOM. Ik werk goed samen met Greg Maffei [president en CEO van Liberty Media] en met Stefano Domenicali [president en CEO van F1]. We spreken elkaar regelmatig. Ik wilde de band graag versterken, en is die nu beter? Ja, die is veel beter. Zo hadden we eerder nooit strategische meetings met elkaar. Die hebben we nu wel. En daar ben ik erg blij mee, want onze relatie wordt er beter door en de sport zelf ook. Uiteindelijk is dit voor iedereen beter."

