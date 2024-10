Max Verstappen en Lando Norris zitten dit seizoen voor het eerst in de situatie dat ze als vrienden op de baan concurrenten zijn van elkaar tijdens races en zelfs in het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. Hoe gaat Norris daarmee om?

In gesprek met The New York Times gaat Norris in op zijn relatie met Verstappen nu de twee concurreren om de titel in F1. "Zodra ik de helm opzet, haat ik iedereen. Dat verandert niet. Veel mensen denken omdat ik hier met iemand kan opschieten, of omdat, ik weet het niet, gewoon op een (video)game met iemand speel, dat je gewoon beste maatjes bent in het leven, wat je ook doet. Dat is gewoon onzin."

Norris en Verstappen hebben dezelfde interesses

Volgens Norris is een goede relatie hebben met iemand op de baan of buiten de baan iets compleet anders. De Brit wil dat de vriendschap met Verstappen niet ervoor gaat zorgen dat hij op de baan anders tegen hem gaat race. “We doen die dingen. We hebben dezelfde interesses. We spelen samen padel, dat soort dingen. En ik mag Max als jongen, ik vind hem heel oprecht. Maar dat verandert niets als ik op de baan ben.”

Norris wil Verstappen meer verslaan dan andere coureurs

In tegenstelling tot dat wat mensen denken, is Norris niet aardiger op de baan voor Verstappen dan voor andere coureurs. Het tegenovergestelde is namelijk waar. “Ik denk dat de mensen met wie je buiten de baan meer kunt opschieten, de mensen zijn die je meer wilt verslaan als je op de baan bent, wat het tegenovergestelde is van wat veel mensen denken. Ze denken dat je te aardig bent op de baan omdat je daar maten bent. Ik denk dat het compleet het tegenovergestelde is.”

