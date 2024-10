De straf die Max Verstappen tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore kreeg van de FIA weet de koningsklasse nog steeds bezig te houden. Dit keer laat voormalig F1-coureur Felipe Massa zich erover uit.

Verstappen kreeg zijn straf naar aanleiding van de persconferentie op donderdag. De Nederlander gebruikte toen het 'F-woord' om te omschrijven hoe hij zich in de auto voelde van Red Bull. Dit zorgde vanuit de FIA voor een taakstraf voor Verstappen. Veel coureurs en analisten waren het niet eens met de straf. In gesprek met Motorsport.com zegt Massa dat hij de straf die Verstappen kreeg veel te extreem en tevens onnodig was. "Ik denk dat alles in ons leven en in deze sport een grens heeft. Je kunt niet iets zeggen dat die grens overschrijdt. Maar het is niet zoiets, het maakt er op de een of andere manier deel van uit."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over upgrades Red Bull: 'Geloof dat het ergste wel achter de rug is'

Massa neemt voetbal als voorbeeld

Massa is niet de eerste die het voetbal erbij betrekt om zijn gelijk over de straf voor Verstappen te bewijzen. "Als je iemand in het voetbal zou ontmoeten en je had een microfoon aan je mond, wat denk je dat ze zouden zeggen? Alles heeft een limiet, maar wat er met de FIA ​​is gebeurd en wat zij met Max hebben gedaan, was niet leuk - en je kunt zien dat alle coureurs er volledig tegen zijn. Want ja, alles heeft een limiet, maar wat hij zei ging echt niet over die limiet."