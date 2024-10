Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft het inmiddels wel gehad met al het geworstel van Red Bull Racing met betrekking tot de RB20. De Canadees ziet dat Max Verstappen alles uit de wagen perst en vindt in gesprek met Formule 1 Magazine dat Red Bull Racing nu wel de problemen moet gaan tackelen.

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, maar Lando Norris zit er nog maar 52 punten achter. De MCL38 is momenteel de snelste wagen van het veld, maar daar kan in Austin verandering in komen. Zo brengt Red Bull Racing daar namelijk een nieuw updatepakket mee, al temperde Christian Horner daarvan al de verwachtingen. Volgens Villeneuve moet al dat gekwakkel voorbij zijn, want Verstappen moet een kampioenschap verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vowles wijst naar 'zeer slimme' tactiek van Mercedes met 2026-power unit

Red Bull moet aan de bak om Verstappen te helpen

De tweede plek in Singapore werd door Red Bull Racing als een overwinning gezien. Charles Leclerc kon namelijk de tijden van overwinnaar Lando Norris pareren en Oscar Piastri had de snelheid ook wel te pakken. Daardoor was de RB20 misschien wel de derde auto van het veld. Red Bull heeft inmiddels wel door waar het de RB20 kan verbeteren en volgens Villeneuve is het de hoogste tijd. "He weten bij het team naar eigen zeggen wat het probleem is, dus dan is het zaak dat je er ook aan gaat werken. Reken maar dat ze dat doen. En dat ze dat ook zullen blíjven doen", zo legt de Canadese kampioen uit.

OOK INTERESSANT: Marko sluit vertrek Pérez niet uit: 'Hij heeft schommelingen die onvoorspelbaarder worden'

Herfststop komt op perfect moment

Dat de sport zich nu in de herfststop bevindt, komt perfect uit voor Red Bull. "Als het even duurt voor je een oplossing vindt, zijn een paar weken ‘vrij’ altijd fijn." Wel moet die tijd goed gebruikt worden. Desalniettemin verwacht Villeneuve niet dat Verstappen iets aan het toeval overlaat: "Maar met Max komt het wel goed." Desondanks moet Red Bull nu met het juiste materiaal komen: "Het wordt tijd dat ze het oplossen voor Max."

Gerelateerd