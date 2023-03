Vincent Bruins

Yasuaki Asaki, hoofd motorontwikkeling van Honda, gaat aan het eind van deze maand met pensioen. Hij legt uit hoe de sfeer binnen het team was, toen hij zich bij het project voegde in 2015, en hoe het nu is na wereldkampioenschappen te hebben gewonnen met Red Bull Racing.

Honda kwam in 2015 terug in de Formule 1 met McLaren, maar in de drie jaar samen met de Britse renstal waren er veel betrouwbaarheidsproblemen en werd er geen enkel podium gescoord. Met Red Bull was de Japanse fabrikant meteen succesvol met overwinningen in 2019 en 2020. Max Verstappen won vervolgens het wereldkampioenschap in 2021. Officieel stapte Honda na dat jaar uit de koningsklasse, al spraken ze wel met Red Bull af dat ze tot en met 2025 motoren zouden leveren onder de naam Red Bull Powertrains dat vanaf dit seizoen weer Honda RBPT heet. Nu is nog de vraag of Honda vanaf 2026 in de Formule 1 blijft en met welk team dan. Red Bull zal namelijk over drie jaar een samenwerking met de Ford Motor Company beginnen.

Rare engineers

"Honda is altijd een bedrijf geweest met rare engineers," vertelde Asaki tegenover The Race. "Toen ik echter bij het F1-project terechtkwam, werd het bedrijf heel normaaltjes met saaie engineers die een veel te normale manier van praten hadden. Nu we echter wereldkampioen zijn geworden, zijn we weer een raar groepje van engineers. Ik wil dat Honda door blijft gaan. Dat is waar ik op hoop. Maar het ligt aan de bestuursleden of de CEO die het bedrijf runnen. Het is hun beslissing."

Toekomst onbekend

"Het merk Honda van vroeger, waar ik zo van hield, is zoals het is door de Formule 1," legde Asaki uit. Hij vindt dat het cruciaal is voor de autofabrikant om in de koningsklasse te blijven in plaats van alleen maar in de MotoGP. "Het is geen gewoon bedrijf. Misschien is dat de manier waarop Honda weer een gewoon bedrijf wordt: zonder F1. Maar ik hoop dat het oude Honda, het rare Honda dat ik leuk vond, door blijft gaan." Ook Koji Watanabe, president van de Honda Racing Corporation, weet nog niet hoe de toekomst van Honda eruitziet: "Honda Motor Company moet een beslissing nemen. Natuurlijk zullen we er wel over mee discussiëren, maar het bestuur van Honda bepaalt."