Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, stelt dat het voor F1-teams een enorme uitdaging is om de juiste coureur te vinden en te voorspellen of deze coureur het op korte en/of lange termijn goed gaat doen in de koningsklasse. Hij doet deze uitspraken nadat hij met Red Bull besloot Daniel Ricciardo te vervangen door Liam Lawson.

In de podcast F1 Nation zegt Horner dat het een enorme uitdaging is om als topteam een coureur te vinden die er meteen kan staan. Hetzelfde geldt overigens ook voor het beoordelen van talent. "Het is tegenwoordig zo lastig om de vorm van Formule 2-coureurs te beoordelen, want als je kijkt hoe Oliver Bearman het als invaller gedaan heeft voor Ferrari, is het heel indrukwekkend hoe hij als een ervaren coureur overkwam op een van de lastigste circuits op de kalender, in Saoedi-Arabië. Daarna moest hij het ook nog opnemen tegen een sterke teamgenoot als Nico Hülkenberg."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De verhoudingen tussen de vier topteams richting het einde van het seizoen 2024

Horner over Colapinto in F1

Horner stelt ook dat Colapinto voor veel mensen een verrassing is geweest, ook voor Williams. Het team stelde hem aan voor de rest van het seizoen nadat ze hadden besloten om Logan Sargeant te ontslaan. "Ik denk dat Colapinto een complete verrassing was, want in de Formule 2 was hij toch vooral onopvallend. Niemand had het zelfs maar over hem. Daarna sprong hij in die Williams, en in de paar races die hij gereden heeft, was hij uitzonderlijk. Hij is echt heel, heel indrukwekkend geweest."

Horner merkt ook bij Red Bull hoe lastig talent inschatten is

Volgens Horner is het lastig om een prognose te maken en vooruit te voorspellen welke coureur het goed gaat doen als de coureur een kans krijgt in een F1-auto, hoeveel jaren deze coureur dat vol kan houden en hoeveel hij nog beter kan worden. "Het is gewoon heel lastig om het te beoordelen. Betekent dit dat Isack Hadjar, die hen allemaal versloeg, nog een stuk beter is dan Colapinto? Dat weet je niet, totdat je dit soort jongens een kans biedt."

Gerelateerd