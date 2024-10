De verhoudingen tussen de vier topteams richting het einde van het seizoen 2024

Het F1-seizoen 2024 gaat richting de climax met de laatste zes races van dit jaar. In 2022 en 2023 was er niet echt veel spanning, maar in 2024 is dat wel anders. Hoe zijn de verhoudingen richting het einde van het seizoen, vergeleken met begin 2024?

In 2022 en 2023, de eerste twee seizoenen van het nieuwe tijdperk in F1, bleek Red Bull Racing het best ingespeeld te hebben op de nieuwe technische reglementen. Die hadden vooral invloed op de aerodynamica van de auto. Adrian Newey en zijn team hadden al ervaring met auto's die laag tegen de grond liggen en porpoising kunnen veroorzaken. Met dat laatste hebben veel teams te maken gehad, maar Red Bull eigenlijk amper tot niet. Dit gaf ze een voorsprong. Terwijl de rest bezig was met het oplossen van porpoising, kon Red Bull de auto verder ontwikkelen en pakte het zo een voorsprong. In 2022 en 2023 werd Max Verstappen dan ook met gemak wereldkampioen en was het bij de constructeurs Red Bull dat twee keer kampioen werd. In 2024 is echter alles anders.

Red Bull Racing

Aan het begin van 2024 was Red Bull Racing de grote favoriet, een rol die ze tijdens de eerste paar races waar konden maken. Het team schoot uit de startblokken, noteerde een paar keer P1 en P2 tijdens dezelfde race en zagen Verstappen al snel uitlopen in het kampioenschap dankzij zijn hoge aantal overwinningen. Op de achtergrond was het echter al onrustig, met onder meer de beschuldigingen rondom het grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner en de machtsstrijd die binnen Red Bull heerst.

De sportieve prestaties begonnen echter ook minder te worden. Sinds de races in Europa is het niet langer meer Red Bull, maar McLaren dat de beste auto heeft. Bij Red Bull klagen de coureurs vooral over de auto die stuitert en het rijden met de RB20 over de kerbs. Daarnaast is het team vaak het hele weekend bezig om de balans überhaupt op orde te krijgen. Het weekend in Austin zal volgens zowel Horner als adviseur Helmut Marko doorslaggevend gaan worden. Dit komt omdat zowel het team zelf, als de rest van de grid, waarschijnlijk haar laatste upgrades van het seizoen naar dat raceweekend mee gaat brengen. De resultaten van die upgrades zullen bepalen wat de verwachtingen mogen zijn voor de rest van het seizoen. Het feit dat zowel Verstappen als Marko al hebben aangegeven zich vooral te focussen op het kampioenschap bij de coureurs, zegt echter al vrij veel.

McLaren

McLaren begon vorig jaar, 2023, nog als een van de mindere teams op de grid. De verbetering die het team sinds het midden van het seizoen 2023 heeft gemaakt, is vrij bizar te noemen. Vorig jaar ging het team van rijden in de achterhoede naar strijden om podiumplekken. Het begin van 2024 bleek ook moeizaam te zijn, maar daarna kwam het team steeds beter in vorm en begonnen de upgrades die het team bracht ook zijn vruchten af te werken.

Nu heeft het team voor de rest van het seizoen de beste auto van de grid in huis en ook nog eens een rijdersduo, Lando Norris en Oscar Piastri, die het maximale uit de auto weten te halen. Wat betreft de constructeurs lijkt, net zoals Red Bull, iedereen er stiekem al vanuit te gaan dat McLaren dat kampioenschap gaat winnen. Ferrari en vooral Mercedes zitten al op gepaste achterstand, terwijl Red Bull er zelf dus niet meer in lijkt te geloven en tevens het momentum niet aan haar zijde heeft. Of Norris bij de coureurs nog kampioen kan worden, is de grotere vraag. Het gat naar Verstappen is met nog zes races en drie sprintraces te gaan 52 punten, een gat dat te overbruggen is. Als Norris alle races wint, inclusief sprintraces, is een derde plaats van Verstappen tijdens een van de zes races of sprintraces al voldoende om wereldkampioen te worden. Het is wel een pittige opgave, maar theoretisch gezien is het dus nog wel degelijk mogelijk.

Ferrari

Ferrari was in 2022 nog de voornaamste uitdager van Red Bull en begon dus goed aan het nieuwe tijdperk in F1. In 2023 zakte het team echter verder weg vergeleken met Red Bull en werd zelfs Mercedes een concurrent. In 2024 heeft het team dus ook McLaren erbij als concurrent. Aan het begin van dit seizoen waren de resultaten van het team echter goed genoeg om op de tweede plaats bij de constructeurs te staan. Tegelijkertijd met de verbeteringen van Mercedes en McLaren, begon Ferrari weg te vallen tijdens de races in Europa.

Inmiddels heeft het team weer wat upgrades gebracht en heeft het vooral het gat met Red Bull weten te dichten. McLaren is nog te snel, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben wel weer een auto waarmee ze consistent kunnen strijden om podiumplekken. Het gat van Ferrari naar Red Bull bij de constructeurs is niet zo groot meer, waardoor de hoop van het historische team zal zijn dat het nog een plekje op kan schuiven tijdens de laatste zes races van het seizoen 2024.

Mercedes

Tot slot Mercedes. Sinds het nieuwe tijdperk worstelt het team met de balans en consistentie van de auto. Er zijn verschillende concepten gemaakt, weggegooid of opnieuw ontworpen, zonder al te veel succes. In 2022 en 2023 speelde het voorin niet veel meer dan een bijrol en moest het genoegen nemen met P3 en P2 bij de constructeurs. Gezien de huidige vierde plaats bij de constructeurs, die het stevig in handen heeft maar waarbij het ook niet echt mag hopen op P3, zou je denken dat het team nog een stap terug heeft gezet.

Toch is dat niet het geval. Vooral Lewis Hamilton, die vanaf 2025 voor Ferrari zal rijden, klaagt nog vaak over de auto van Mercedes. Toch geeft ook hij, net zoals George Russell, toe dat de auto van Mercedes dit jaar een stuk beter is dan de vorige twee seizoenen. Het team won dit jaar al drie races, terwijl in 2022 en 2023 alleen de Grand Prix van Brazilië van 2022 gewonnen werd. Zeker gedurende de races in Europa is het team met upgrades gekomen die de auto sneller hebben gemaakt en meer in balans hebben gebracht. Bij de constructeurs lijkt een vierde plaats het hoogst haalbare, maar het team zal met goede moed richting 2025 gaan.

Verhoudingen 2024

Aan het begin van dit seizoen was Red Bull het te kloppen team, met Ferrari, McLaren en Mercedes daarachter. Momenteel mag gezegd worden dat McLaren de snelste auto en het te kloppen team is van F1. Red Bull lijkt nog wel de tweede auto van de grid te hebben, maar Mercedes en Ferrari zitten niet ver van elkaar. Aston Martin zit eigenlijk al het hele seizoen op de vijfde plaats en lijkt daar ook te blijven. Achter Aston Martin zitten vier andere teams: Alpine, Williams, Visa Cash App RB en Haas. Per weekend verschilt het welk team mee kan doen om de laatste paar puntjes en wie moet concurreren met - met afstand - het langzaamste team van de grid in 2024: Kick Sauber.

De upgrades die de teams gaan meenemen naar Austin voor de Grand Prix van Amerika, zullen voor de laatste paar veranderingen gaan zorgen dit seizoen. Het team dat een geslaagde upgrade meeneemt naar het weekend kan nog een slag slaan, terwijl het team dat geen geslaagde upgrade meeneemt wellicht terrein verliest ten opzichte van de concurrentie. Het weekend zal de basis leggen voor de komende zes races en drie sprintraces en gaat ook bepalen of het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs nog spannend gaat worden.

