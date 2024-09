Het F1-seizoen 2024 is momenteel bezig aan de eerste van de drie weken zonder een raceweekend. Pas op 20 oktober gaat er weer gereden worden tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hoe zit de rest van het programma voor dit seizoen er nog uit?

De kalender van 2024 is voor F1 een historische kalender, want met 24 races heeft de koningsklasse het eindelijk voor elkaar om meer dan 23 races in een seizoen te rijden. De afgelopen jaren slaagde F1 hier niet in vanwege de coronacrisis of slecht weer zoals vorig jaar rondom de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dit seizoen zijn er inmiddels achttien races verreden en staan er nog zes races op het programma. De spanning bij de coureurs, maar vooral constructeurs is nog groot.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

Eerste blok van drie F1-races

De Formule 1 gaat de slotfase van het seizoen afwerken met twee blokken van drie raceweekenden met tussendoor twee weekenden geen race. Het circus komt weer op gang tijdens het weekend van 20 oktober, als de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. Een week later volgt de Grand Prix van Mexico (27 oktober), waarna een week later de Grand Prix van Brazilië al op het programma staat. Twee van deze raceweekend zijn sprintweekenden: Verenigde Staten en Brazilië.

Tweede blok van drie F1-races

Vervolgens hebben de teams en coureurs twee raceweekenden geen race, voordat op 24 november de Grand Prix van Las Vegas op het programma staat, de derde en laatste race van het seizoen 2024 in Amerika. Een week later, op 1 december, staat de Grand Prix van Qatar op het programma. Vervolgens wordt weer een week later, op 8 december, het seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Het weekend in Qatar zal het laatste sprintweekend zijn van het seizoen 2024. Zes races, drie sprintraces en twee keer een triple header dus met twee weken zonder race tussendoor. Dat is het programma voor de rest van 2024.

Gerelateerd