Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, denkt dat de prestaties van Sergio Pérez vooral te verklaren zijn door de mindere auto van het team en niet per se de vorm van Pérez zelf. Ook stelt de Oostenrijker dat het team weet hoe dit opgelost kan worden.

Voor Red Bull Racing is 2024 het seizoen geweest waarin er een einde kwam aan het dominante tijdperk van Verstappen. In 2022 en 2023 werden er meerdere records verbroken en had het team van niemand iets te vrezen. Dit seizoen zijn er buiten de baan problemen, maar ook op de baan stelt de RB20 teleur. Verstappen heeft nog 52 punten voorsprong en zou alle races op P2 kunnen eindigen en dan met een punt verschil ten opzichte van grootste concurrent Lando Norris wereldkampioen worden. Linksom of rechtsom is het wel een feit dat McLaren nu de beste auto van de grid heeft en Mercedes en Ferrari serieuze concurrenten zijn. Pérez zijn prestaties stellen ook teleur dit seizoen, maar dit komt volgens Marko niet alleen door de Mexicaan.

Marko legt mindere prestaties Pérez uit

In zijn column voor Speedweek stelt Marko dat de prestaties van Pérez niet los te zien zijn van het feit dat ook Verstappen het lastig heeft in de RB20 en de auto in zijn algemeen gewoon beter en consistenter moet gaan worden. Dan komen de resultaten van Pérez ook weer terug. "Zodra Max weer races begint te winnen, doet Sergio het meestal ook beter, en dan ziet de hele situatie er heel anders uit."

Marko weet wat nodig is om auto Red Bull te verbeteren

Marko weet dat, om dit te bereiken, het hele team richting de Grand Prix van Amerika aan de bak moet om de auto voor de slotfase van het seizoen weer op de rit te krijgen en zowel voor het kampioenschap bij de coureurs als de constructeurs te gaan vechten. "Maar om dat te bereiken, hebben we een breder werkvenster voor de auto nodig. In het huidige nauwe werkvenster opereert de auto niet goed. Bovendien hebben we meer snelheid nodig. Dat zijn twee factoren, en ik vertrouw erop dat onze technici dat zullen bereiken."

