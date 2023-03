Stuart Hodge & Brian van Hinthum

De Formule 1 zag na afgelopen seizoen mannen als Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo vertrekken uit de sport en volgens Ted Kravitz heeft dat erin geresulteerd dat de koningsklasse anno 2023 een gebrek aan persoonlijkheden heeft op de grid.

Door de jaren heen heeft de koningsklasse vaak een hoop bijzondere persoonlijkheden naar de mensen gebracht. Coureurs waar mensen écht fan van werden door hun gedrag, persoonlijkheid en uitspattingen op en naast de baan. Mannen als Ayrton Senna, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben in de geschiedenis een hoop nieuwe kijkers aan de sport weten te vinden en dus is het altijd belangrijk om dergelijke markante figuren in de paddock rond te hebben gelopen.

Gebrek aan persoonlijkheid

Sky Sports-analist Kravitz merkt echter tijdens zijn Ted's Notebook-show op dat we daar met het verlies van Ricciardo en Vettel er wel heel weinig aan over houden anno 2023. "We missen de aanwezigheid van Ricciardo en Vettel. Weet je wat? Ik voelde dat op donderdag toen we begonnen en dat voel ik nu. Ik mis deze gasten gewoon. Het waren grote persoonlijkheden. Ja, ik weet dat Daniel reservecoureur is bij Red Bull en soms aanwezig is, maar het waren grote persoonlijkheden."

Twee uitzonderingen

Kravitz merkt op dat het aantal van zulke coureurs nu wel erg laag ligt. "Ik moet wel zeggen dat er twee duidelijke uitzonderingen in de Formule 1 van 2023 zijn", zegt hij zonder te zeggen op wie hij doelt. "Als de Formule 1 door wil groeien in de populariteit, moeten sommige van de coureurs opstaan en zich ontwikkelen tot dit soort grote persoonlijkheden. Dan kunnen ze de gasten die we verloren hebben vervangen. Ik weet zeker dat het gebeurt, zoals dat altijd gebeurt in de Formule 1. Maar het is wel een duidelijk signaal dat we geweldige loten uit de loterij als Danny Ric en Seb nu missen."