De herfststop is in volle gang en inmiddels kunnen de teams en coureurs rustig genieten van een paar weekjes vrij. Als we terugkeren, is het tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Tijd om een aantal memorabele races en momenten op een rijtje te zetten.

Het Circuit of the Americas werd in 2012 geïntroduceerd op de kalender en sindsdien zijn coureurs eigenlijk altijd wel te spreken geweest over de lay-out en uitdaging die de baan te bieden heeft. Vooral Lewis Hamilton reist vermoedelijk met veel plezier af richting Texas met vijf overwinningen op zak, waarvan vier achtereenvolgens tussen 2014 en 2017, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas wonnen de overige races voordat het circus in 2020 Austin noodgedwongen over moest slaan. In de jaren na corona was het Verstappen-heerschappij in Austin: hij won in 2021, 2022 én 2023 op het Circuit of the Americas.

Het circuit is inderdaad uniek in zijn soort. Het ontwerp van Hermann Tilke is geïnspireerd op bekende bochten van overige circuits. Zo doen bocht 3 tot en met 6 denken aan de befaamde Maggotts en Becketts van Silverstone, terwijl bocht 7 en 8 daarna gebaseerd zijn op de Senna-S op Interlagos. De eerste sector is volgens veel coureurs razendsnel en spannend, terwijl de tweede en derde sector wat langzamer zijn en meer techniek vereisen van de stuurmannen. Ook bocht 10 is een interessante. De coureurs komen daar op volle snelheid aan op een punt waar het lijkt of de baan afloopt, omdat het omhoog gaat. De rijders beginnen plotseling daar aan een afdeling, waardoor het ook wel 'het einde van de wereld' wordt genoemd. Kortom: een circuit dat schreeuwt om goeie races en briljante momenten. We zetten ze op een rij.

De eerste editie en glorie voor Red Bull

De eerste editie van de Grand Prix van de Verenigde Staten op COTA in 2012 was meteen een spektakel. Het circuit had zijn sporen nog niet verdiend, maar de coureurs waren - zoals we eerder al stelden - direct lovend over de uitdagende lay-out, met name de eerste bocht: een scherpe klim omhoog gevolgd door een haakse bocht naar links. Sebastian Vettel, destijds regerend wereldkampioen, domineerde het weekend in zijn Red Bull en startte van pole position.

Toch was het Lewis Hamilton die uiteindelijk met de overwinning aan de haal ging. In een spannende strijd versloeg Hamilton Vettel na een mooie inhaalactie in ronde 4. Hij gaf zijn voorsprong niet meer weg en finishte op zes tienden voor Vettel, wat hem zijn laatste overwinning bij McLaren opleverde voordat hij de overstap maakte naar het team van Mercedes, de renstal die hij na dit seizoen verruilt voor een avontuur bij Ferrari. De tweede plek die Vettel behaalde, betekende echter wel feest in de garagebox bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie wist voor de derde keer op rij het constructeurskampioenschap te pakken met de achttien punten van Vettel. Deze race zette meteen de toon voor wat een indrukwekkende reeks races op COTA zou worden.

Derde wereldtitel Hamilton in 2015

De Grand Prix van de Verenigde Staten 2015 werd een belangrijke en gedenkwaardige race in de roemruchte carrière van Lewis Hamilton. In een nat en verregend weekend - waarbij de tweede vrije training én derde kwalificatie letterlijk in het water vielen waardoor de kwalificatie nog op zondag moest worden afgerond - wist Hamilton zijn derde wereldkampioenschap veilig te stellen door de race te winnen in moeilijke omstandigheden. Het was een race vol drama. Nico Rosberg, Hamilton’s teamgenoot en grootste rivaal, maakte een kostbare fout door in de slotfase van de race te wijd te gaan in bocht 16, waardoor Hamilton de leiding kon pakken en de overwinning veiligstelde.

Dit moment was gedenkwaardig omdat het niet alleen de race zelf was die spannend was, maar ook de symbolische betekenis ervan. Hamilton evenaarde het aantal wereldtitels van Ayrton Senna - zijn grote held - en verstevigde zijn reputatie als een van de grootheden van de sport. Ook voor Max Verstappen werd de editie van 2015, zijn debuutseizoen bij Toro Rosso, een gedenkwaardige middag. Onder de verraderlijke omstandigheden, waarbij slechts twaalf coureurs de eindstreep wisten te halen, pakte de piepjonge Nederlander knap de vierde plek en zat hij dicht tegen het podium.

Verstappen uit cool-down room gehaald in 2017

De Grand Prix van de Verenigde Staten in 2017 werd op de baan gewonnen door Hamilton, maar het was Verstappen die de aandacht van iedereen trok. Verstappen kwalificeerde weliswaar als zesde, maar had een vijftien plaatsen gridstraf aan zijn broek richting de zondag wegens het wisselen van onderdelen. Hij was echter niet de enige, dus begon hij zijn rit als zestiende. De Nederlander reed een fenomenale race en vocht zich naar voren met een aantal briljante inhaalacties. In de slotronde haalde hij Kimi Räikkönen in voor wat leek op een derde plaats, maar het feest was van korte duur.

De stewards oordeelden na het vallen van de dat Verstappen buiten de baan was gegaan toen hij Räikkönen passeerde in bocht 17, waarna de Nederlander een tijdstraf van vijf seconden kreeg op het moment dat hij in de cool-down room stond om zijn bokaal op te gaan halen op het podium. Hierdoor verloor hij zijn podiumplaats en eindigde hij als vierde. De beslissing was zeer controversieel en leidde tot felle reacties, zowel van Verstappen zelf als van fans wereldwijd. Tot op de dag van vandaag blijft het discussiëren over de straf de de inmiddels drievoudig wereldkampioen destijds aan zijn broek kreeg.

Kimi's laatste zege in 2018

De Formule 1-wereld was in oktober 2018 in volle spanning. Het kampioenschap leek beslist in het voordeel van Lewis Hamilton, maar de Grand Prix van de Verenigde Staten zou nog een laatste onverwacht hoofdstuk toevoegen aan het seizoen. Het zou namelijk de race worden waarin Räikkönen, de ondoorgrondelijke 'Iceman', zijn laatste Formule 1-overwinning behaalde. Bij de start liet de Fin meteen zien dat hij vastberaden was. Räikkönen had een perfecte lancering vanaf de tweede plek en versloeg Hamilton direct in de eerste bocht, waar hij zijn Ferrari vóór de Mercedes van de Brit wist te positioneren. Dit was een cruciaal moment: Hamilton had zijn grootste concurrent in de titelstrijd, Vettel, achter zich gelaten, maar hij was niet voorbereid op het feit dat Räikkönen een serieuze bedreiging zou vormen voor de overwinning.

In de slotfase van de race werd het spannend. Hamilton was vastbesloten om zijn kampioenschap te bezegelen met een overwinning en zette alles op alles om Räikkönen te achterhalen. Op zijn nieuwere banden leek Hamilton sneller te zijn, maar elke ronde die verstreek, liet zien dat Kimi in controle was. Terwijl Verstappen in de buurt kwam van Hamilton, kon de Brit zijn aandacht niet volledig richten op Räikkönen. Met Hamilton in zijn spiegels en Verstappen in de mix, gaf Räikkönen geen enkele opening weg. Uiteindelijk was het de Fin die, na 56 ronden, als eerste over de finish kwam. Het publiek in Austin barstte in applaus uit. Het was een mooie overwinning, niet alleen voor de Ferrari-fans, maar voor iedereen die de sport volgde. Kimi had het tohc nog één keer gedaan.

Na de race werd Räikkönen begroet met grote vreugde door zijn team en fans, maar zijn reactie was kenmerkend voor The Iceman: nuchter en kort. Toen hem gevraagd werd wat hij van de race vond, gaf hij droogjes toe: “Het maakt niet zo’n groot verschil. Het is gewoon een overwinning.” Voor Räikkönen was het niets bijzonders, maar voor de rest van de Formule 1-wereld was het dat zeker wel. Een race om voor altijd te blijven herinneren.

Eén van de epische Verstappen/Hamilton-thrillers in 2021

De Grand Prix van de Verenigde Staten 2021 markeerde een cruciaal moment in het epische titelgevecht tussen Verstappen en Hamilton. Verstappen leidde het kampioenschap, maar het was nog allesbehalve beslist. Tijdens het raceweekend werd het duidelijk dat beide coureurs niets zouden weggeven. In de kwalificatie pakte Verstappen pole position, maar Hamilton had een geweldige start en nam de leiding in de eerste bocht. Wat volgde was een zenuwslopend kat-en-muisspel tussen de twee titanen.

Red Bull koos voor een agressieve pitstopstrategie voor Verstappen, terwijl Mercedes Hamilton langer op de baan hield. In de laatste ronden probeerde Hamilton op nieuwere banden de Nederlander te achterhalen en de spanning was onder de Verstappen-fans om te snijden. De Red Bull-rijder bleef echter koelbloeding en hield zijn zenuwen in bedwang waardoor hij één van de belangrijkste overwinningen van zijn carrière pakte. De race was een voorbode van wat later een van de meest gedenkwaardige slotfases van een titelgevecht in de Formule 1-geschiedenis zou worden, met het duo dat elkaar tot de laatste race in Abu Dhabi zou bestrijden. Verstappen zegevierde in de slotrace van het seizoen, waardoor zijn zwaarbevochten zege in Austin nog belangrijker bleek.

