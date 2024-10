Leclerc: Kampioenschap in 2025 "realistisch" voor Ferrari

Charles Leclerc denkt dat het realistisch is voor hem om in 2025 het coureurskampioenschap te winnen, zo heeft de Monegask zelf laten weten. Leclerc wist in 2024 de Grands Prix van Monaco en Italië te zegevieren, en stond tot nu toe in exact de helft van de races op het podium. Momenteel staat de 26-jarige coureur, die een ijzersterk seizoen draait, derde in het klassement - 55 punten los van teamgenoot Carlos Sainz. Het kampioenschap lijkt buiten bereik voor Leclerc en Ferrari, maar de coureur zelf denkt dat hij volgend seizoen een goede kans zal maken.

Leclerc maakte in 2019 de opstap van Alfa Romeo naar Ferrari, en maakte zich meteen razend populair door de Grand Prix van Italië te winnen, iets wat geen Ferrari-coureur had gedaan sinds Fernando Alonso in 2010. Na twee jaar naast Sebastian Vettel werd Sainz zijn vervanger, en vanaf volgend seizoen zal Leclerc de garage delen met niemand minder dan Lewis Hamilton. Het sterrenteam zal Ferrari aan haar eerste kampioenschap in 15 jaar moeten helpen, en Leclerc heeft daar alle vertrouwen in.

Artikel gaat verder onder video

Alles is relatief

Leclerc werd in 2022 al tweede in het klassement, maar wel bijna 150 punten achter kampioen Max Verstappen. Verder eindigde hij nooit in de top drie met Ferrari. Vooruitblikkend in een interview met The Race wordt de Monegask gevraagd of het realistisch is voor hem om het kampioenschap te winnen in 2025, en hij windt er geen doekjes om. "Ja, dat is het," antwoordt Leclerc. "Dat wordt de kop van het artikel!" Het is natuurlijk een constant proces dat blijft evolueren, en het doel is om altijd beter te worden. Dus ik denk dat '25 goed wordt, '26 beter wordt en dat '27 nóg beter is, en dat we dan alles hebben geoptimaliseerd. Maar alles is relatief."

Twijfel er niet aan

Lewis Hamilton is niet de enige nieuwe werknemer die is aangetrokken door Ferrari. Zo komen Jerome D'Ambrosio en Loïc Serra ook over naar Maranello om de technische staf op te spekken - D'Ambrosio als rechterhand van Fred Vasseur, en Serra als het hoofd van het chassis. Dit is een voorwaartse stap, maar Leclerc weet dat ze niet de enigen zijn die er goed voor staan in 2025. "Er is geen een team dat achteruit gaat van het ene jaar op de andere. Het gaat er om hoe groot de voorwaartse stap van de anderen is vergeleken met jezelf. Maar onze kant twijfel ik er niet aan dat we volgend jaar een stap zullen zetten, en het jaar erna nog een."

Gerelateerd