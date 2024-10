Max Verstappen (27) en Kelly Piquet (35) hebben gisteren de verjaardag van de Red Bull-coureur gevierd en via Instagram heeft Piquet een cryptische boodschap de ether ingeslingerd. Er komt een "heel speciaal jaar" aan, zo zegt de Braziliaanse schone. Gaan ze trouwen? Is er een baby op komst?

Het zal niemand ontgaan zijn dat Verstappen gisteren 27 kaarsjes mocht uitblazen. De Nederlander vierde zijn verjaardag in Monaco en ook vriendin Piquet was daarbij aanwezig, alvorens ze op het vliegtuig stapte naar Parijs voor een werkklus. De brunette deelde op Instagram Stories een foto waarop te zien is hoe ze Verstappen innig omhelst en kust. "Gefeliciteerd! Op een heel bijzonder jaar dat voor ons ligt", zo viel in het bijschrift te lezen, afgesloten met een wit hartje. Wat dat "hele bijzondere jaar" inhoudt, laat ze nog even in het midden, maar zorgt her en der al voor de nodige geruchten.

Verstappen en Piquet toe aan nieuwe stap?

'Er gaan al langer geruchten dat de tortelduifjes zouden gaan trouwen, maar dat hebben ze zelf nooit bevestigd. Onlangs deelde Kelly ook dat ze graag kinderen met Max zou willen', zo schrijft RTL.nl naar aanleiding van de Instagram-post van Piquet. Of Verstappen en Piquet daadwerkelijk in het huwelijksbootje gaan stappen en/of plannen hebben om aan kinderen te beginnen, zal de toekomst moeten uitwijzen. De twee tortelduifjes zijn inmiddels alweer vier jaar samen. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, maar het is geen geheim dat ze ook nog graag een kind met Verstappen zou willen.

