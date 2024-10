Loic Serra en Jerome D'Ambrosio zijn nieuw in de bedrijfsstructuur bij Ferrari, en zullen Frederic Vasseur helpen om het Italiaanse team in komende seizoenen terug naar de top te brengen. In Italië is men erg enthousiast over de Franse en Belgische versterking, met name Serra, maar wie zijn Serra en D'Ambrosio, en welke rollen zullen ze gaan innemen?

Jerome D'Ambrosio, die vandaag aan de slag gaat in Maranello, is een naam die bekender zal zijn bij Formule 1-fans. De Belg was in 2011 en 2012 actief in de koningsklasse, ook al wist hij nooit een vaste plek te veroveren op de grid, of überhaupt punten te scoren voor Virgin en Lotus. In Formule E kende hij meer succes - zo wist hij drie keer een race te winnen - maar na zes jaar hield hij het ook daar voor gezien. D'Ambrosio stapte over naar een rol in management, beginnend in Formule E en later bij Mercedes in F1. Zijn taak bevatte voornamelijk het overzien en coachen van Mercedes-coureurs in junior categorieën, maar voor enkele races was hij ook teambaas toen Toto Wolff aan zijn knie werd geopereerd. In mei van 2024 is hij door Ferrari weggeplukt, en vandaag - 1 oktober - wordt hij hier de Deputy Team Principal naast Vasseur, en de baas van de befaamde Ferrari Driver Academy.

Que Serra, Serra

Net als D'Ambrosio komt Loïc Serra over van Mercedes, waar hij sinds 2010 een belangrijke rol speelde in de dominantie van het team. Als hoofd van Vehicle Engineering, Head of Vehicle Dynamics en Performance Director in Brackley had de Franse Serra een grote hand in het ontwerpen en ontwikkelen van de Mercedes-auto's in het V6-hybride tijdperk. Serra zou ook een sterke band hebben met Lewis Hamilton, die over enkele maanden achter zijn ex-collega aan zal vliegen naar Maranello. Serra zal zich bij Ferrari enkel over het chassis ontfermen, met de titel van Technical Director Chassis. Is dit de juiste zet om Ferrari aan haar eerste titel sinds 2008 te helpen?