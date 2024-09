Kvyat over Verstappen-ruil: "Ik had kunnen vechten om kampioenschap"

Daniil Kvyat meent dat hij om kampioenschappen had kunnen vechten als hij langer was aangehouden bij Red Bull Racing. Kvyat werd vervangen door Max Verstappen na zijn thuisrace in Sochi, waar hij Sebastian Vettel van achter ramde bij de start van de Grand Prix. De Rus reed het hele 2015-seizoen bij Red Bull, en werd na de vierde race van 2016 gedegradeerd naar Toro Rosso. Hij scoorde tweemaal een podium voor het Oostenrijkse team in die tijd, maar wist nooit te winnen.

In het V6-hybride tijdperk was 2015, toen Kvyat promotie maakte na het vertrek van Sebastian Vettel, het slechtste jaar van Red Bull. Niet alleen Mercedes en Ferrari, maar ook Williams waren het hele seizoen sterker dan het team uit Milton Keynes. Het blijft dan ook het enige seizoen sinds 2009, toen Red Bull voor het eerst een Grand Prix won, dat er geen een Grand Prix naar binnen werd gesleept. Kvyat behaalde in 2015 één podium en Ricciardo twee, maar de Rus wist het seizoen wel met meer punten dan de Australiër te eindigen en maakte bij vlagen een hele sterke indruk.

Potentie om te vechten voor kampioenschap

Precies toen Red Bull weer begon aan te wakkeren en om podiums en sporadische overwinningen kon vechten, zat Kvyat zijn tijd er op bij het team. Aanvaringen met Sebastian Vettel in Shanghai en Sochi gaven hem een reputatie, terwijl Verstappen erg goed uit de verf kwam bij Toro Rosso. Na de Grand Prix van Rusland werden de twee coureurs gewisseld voor elkaar, en daar heeft Kvyat nog steeds een bitter gevoel over. "Ik zal altijd het gevoel houden dat ik niet het maximale heb uitgehaald," vertelt hij in gesprek met Formule 1 Magazine. "Als coureur had ik de potentie om mee vechten voor het kampioenschap. Ik weet wat ik als coureur waard ben. In een winnende auto was ik kanshebber voor het kampioenschap. Ik gebruik niet graag grote woorden en zal dan ook niet zeggen dat ik makkelijk had gewonnen, want de concurrentie is moordend en van alle tijden. Zo hoort 't ook en dat is ook waarom we F1 willen rijden."

Het heeft niet meegezeten

De timing van de promotie van Kvyat was belangrijk, zo meent de nu 30-jarige Rus. Door precies in het zwakste seizoen van het team te rijden voor Red Bull, was het makkelijker om de conclusie te trekken dat hij als coureur niet van het juiste kaliber was, terwijl Daniel Ricciardo al in 2014 had kunnen laten zien dat hij goed genoeg was om drie keer een Grand Prix te winnen. "Ik kreeg mijn kans toen Red Bull niet geweldig was. Max, maar bijvoorbeeld ook Sebastian Vettel eerder, kreeg zijn kans toen de Red Bull juist heel sterk was. De omstandigheden moeten meewerken en het heeft mij niet meegezeten."

