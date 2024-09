Lewis Hamilton wordt in januari 40, maar denkt nog steeds een betere coureur te zijn dan toen hij op 22-jarige leeftijd toetrad tot de Formule 1 - en één punt te kort kwam om kampioen te worden. Hamilton is inmiddels bezig aan zijn achttiende seizoen in de koningsklasse, en wist zijn 104e en 105e Grands Prix te winnen op Silverstone en Spa Francorchamps. De meest succesvolle Formule 1-coureur ooit zegt dat hij zich momenteel beter voelt dan wanneer dan ook, en claimt zelfs nog snellere reactietijden te hebben dan de jonge coureurs in de sport.

In 2025 zal Lewis Hamilton dan eindelijk zijn jongensdroom waarmaken om te rijden in de rode Ferrari in Formule 1. Hij neemt het stoeltje over van Carlos Sainz Jr., die naar Williams vertrekt, en zal de publiekslieveling in Italië Charles Leclerc vergezellen. De achttienjarige Kimi Antonelli zal Hamilton vervangen bij Mercedes na slechts één seizoen in de Formule 2 en de Formule 3 te hebben overgeslagen. Hamilton zal Ferrari moeten helpen om voor het eerst sinds 2008 de erg gevulde prijzenkast aan te spekken, toen het team voor het laatst (ten koste van McLaren en Hamilton) constructeurskampioen werd.

Reactietijden nog steeds beter

In de afgelopen twee seizoenen heeft Hamilton niet kunnen vechten met Max Verstappen om het kampioenschap, zoals dat voor het laatst nog in 2021 gebeurde. Toch rendeert de Brit nog altijd op een aanzienlijk hoog niveau, en denkt hij zelfs dat hij er nu beter voor staat dan toen hij in 2007 de sport in kwam, en meteen bijna kampioen werd. "Eerlijk gezegd denk ik dat ik nu gezonder ben dan ik ooit ben geweest," vertelt Hamilton in een interview met The Times. Ik ben fysiek en mentaal op een hele goede plek. Mijn reactietijden zijn nog steeds beter dan die van de jonge gasten. Ik denk dat ik nu een betere coureur ben dan toen ik 22 was. Ik was jong, energiek en meedogenloos, maar zonder finesse of balans. Ik wist niet hoe je een teamspeler moest zijn, een leider. Het gaat niet alleen om een goede coureur te zijn, en om snel te zijn - je moet zo compleet mogelijk zijn."