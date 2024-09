Volgens Helmut Marko zal Red Bull Racing zich tijdens de laatste zes races van het F1-seizoen 2024 vooral gaan focussen op het kampioenschap met Max Verstappen bij de coureurs. Volgens de Oostenrijker is er echter maar één manier waarop Verstappen nog zijn vierde kampioenschap op rij kan winnen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Marko dat hij zich aansluit bij de mening van Verstappen. De Nederland is namelijk van mening dat Red Bull dit jaar niet meer in staat zal zijn om McLaren te verslaan bij de constructeurs. Marko sluit zich daar deels bij aan. "Met de prestaties die we nu hebben? Ja. Maar ik ben optimistisch dat als Max weer races wint en Sergio vervolgens de derde of vierde plaats kan behalen, de dingen er weer anders uit gaan zien."

Marko ziet één manier waarop Verstappen kampioen in F1 kan worden

Volgens Marko ligt de focus van Red Bull momenteel vooral op het kampioenschap bij de coureurs, waar Verstappen nog 52 punten voorsprong heeft op Lando Norris. Marko stelt echter wel dat er maar één manier is waarop de Nederlander dit voor elkaar kan krijgen. "De focus ligt nu vooral op de rijderstitel. Maar als we dat halen, en ik denk dat dat alleen mogelijk is als Max nog minstens twee races wint, dan ziet het er ook wat optimistischer uit voor het constructeurskampioenschap."

Marko ziet Austin als doorslaggevend weekend voor Red Bull

Volgens Marko gaat de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten doorslaggevend zijn voor Red Bull Racing. Daar gaat het team een beeld krijgen van hoe de auto ervoor zal staan voor de rest van 2024. "Ik denk dat de prestaties in Austin de doorslag zullen geven. Er komen nog veel dingen aan, we zijn nu op de goede weg. De auto moet een breder operationeel venster krijgen, niet slechts één waar relatief kleine veranderingen of temperatuurverschillen van zes of zeven graden de prestaties al kunnen beïnvloeden. Want alleen vertrouwen op een tweede plaats is niet goed genoeg."