Mercedes zal dit seizoen waarschijnlijk voor het eerst sinds 2012 niet in de top drie eindigen van het Formule 1-constructeurskampioenschap. Toto Wolff vindt dat stiekem eigenlijk niet zo erg, zo legde de teambaas uit tegenover de Oostenrijkse media.

2024 is een onvoorspelbaar seizoen gebleken voor de koningsklasse van de autosport. Nadat Max Verstappen vijf van de eerste zeven Grands Prix op zijn naam had geschreven, waarvan drie één-tweetjes voor Red Bull Racing, had niemand gedacht dat McLaren aan de leiding van de puntenstand zou gaan met nog meer dan een kwart van de races te gaan. Ondertussen heeft Mercedes voor het eerst sinds 2021 meerdere wedstrijden binnen één en hetzelfde seizoen gewonnen, maar McLaren, Red Bull én Ferrari bijhouden is een te grote uitdaging gebleken voor de Zilverpijlen. Wolff ziet daar echter wel weer het voordeel van.

Niet achterover leunen

"We kunnen niet achterover leunen na die drie overwinningen voor de zomerstop", vertelde Wolff tegenover oe24. "We maken ons vooral druk om de richting die we opgaan met de ontwikkeling van de nieuwe auto [voor 2026], aangezien onze prestaties volgend jaar daarvan afhangen. Het is niet dat we hier 'hoera, hoera' schreeuwen, want in het constructeurskampioenschap staan we slechts vierde met weinig hoop op de derde positie. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Als vierde krijgen wij meer windtunneltijd en dat kan ons heel veel helpen volgend jaar ter voorbereiding op 2026."

Windtunneltijd

Eén jaar is op het gebied van tests in de windtunnel verdeeld over zes periodes die ieder 8 tot 10 weken zijn. Per testperiode is de norm dat een team niet meer dan 80 uur in de windtunnel mag staan. Voor de eerste drie testperiodes hangt deze limiet echter af van waar een team is geëindigd bij de constructeurs in het seizoen daarvoor. Het team op P7 mag 100 procent van de 80 uur gebruiken met het team op P1 slechts 70 procent en het team op P10 maar liefst 115 procent. Voor de laatste drie testperiodes hangt deze limiet af van waar een team halverwege het seizoen staat in de tussenstand.

Dit is hoeveel uur ieder team per testperiode in de windtunnel mag staan in de eerste helft van 2025, gebaseerd op de huidige tussenstand in 2024.

Positie Team Windtunneltijd in uren

per testperiode Percentage

van 80 uur 1 McLaren 56 70% 2 Red Bull 60 75% 3 Ferrari 64 80% 4 Mercedes 68 85% 5 Aston Martin 72 90% 6 VCARB 76 95% 7 Haas 80 100% 8 Williams 84 105% 9 Alpine 88 110% 10 Kick Sauber 92 115%

