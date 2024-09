Ticktum baalt van conservatieve keuzes F1-teams: 'Ze hechten daar veel waarde aan'

Dan Ticktum is van mening dat de Formule 1-teams tegenwoordig te conservatief zijn met hun driver line-ups, waardoor veel getalenteerde coureurs niet de kans krijgen die ze zouden verdienen.

Het is tegenwoordig heel normaal geworden dat coureurs jarenlang in de Formule 1 blijven plakken, waardoor de doorstroom van nieuwe talenten stagneert. De koningsklasse kampt hierdoor met een waar luxeprobleem: er staan veel jonge talenten klaar om in te stappen, maar er is simpelweg geen ruimte om hen allemaal te laten promoveren. Op dit moment biedt zelfs het binnenhalen van de Formule 2-titel geen garantie dat je een stoeltje in de koningsklasse krijgt. Aangezien een Formule 2-stoeltje miljoenen per jaar kost, is het voor veel coureurs financieel niet haalbaar om er nog een seizoen achteraan te plakken. Daarnaast moet de regerend kampioen de Formule 2 sowieso verlaten, omdat dit reglementair is vastgesteld. Voor veel coureurs zit er dan ook niets anders op dan de overstap te maken richting de Formule E, de IndyCar Series of het World Endurance Championship.

Ticktum maakte in het verleden onderdeel uit van de jeugdopleidingen van Red Bull en Williams, alvorens hij in 2021 de overstap maakte richting de Formule E. Hoewel de Brit het aanvankelijk heel moeilijk vond om zijn grote droom los te laten, heeft hij inmiddels vrede met het feit dat hij de Formule 1 niet gehaald heeft. Hij snapt heel goed wat de huidige junioren meemaken, en dat zij volop gefocust zijn op een toekomst in de koningsklasse. “Ja, het is het enige waar je aan kunt denken”, vertelt hij in een exclusief interview met GPFans.

Generatiekloof

Hoewel Fernando Alonso en Lewis Hamilton een stuk ouder zijn dan de gemiddelde Formule 1-coureur, lijken ze nog redelijk goed mee te kunnen met de jongere generatie. Volgens Ticktum heeft dit grotendeels te maken met de genen van een coureur. “Sommige mensen zullen eerder langzamer worden dan anderen. Als je fit blijft, denk ik dat je tot je veertigste in de Formule E en Formule 1 kunt racen. Als je fit blijft en je genen goed zijn, waar je natuurlijk geen controle over hebt, dan denk ik dat het getal rond de 40 ligt.”

Moet de Formule 1 ingrijpen?

Gevraagd of de Formule 1 iets zou kunnen veranderen om de doorstroming van rookies te faciliteren, reageert Ticktum: “Ja en nee. Alles is heel corporate tegenwoordig. Stel dat je een coureur hebt die 100% talent heeft, bijvoorbeeld een Max Verstappen, en dat je een coureur hebt die 99.97% talent heeft. En stel dat Max een nachtmerrie is om mee te werken, maar wel heel erg snel is, dan kiezen ze waarschijnlijk degene die langzamer is, puur omdat hij beter is voor het merk. Dat is iets waar ik het niet mee eens ben.”

“Ze hechten ook veel waarde aan ervaring”, vervolgt de Brit. “Als je een rookie vergelijkt met een middenklasse Formule 1-coureur die een bak ervaring heeft, dan denk ik dat ze voor de middenklasse coureur met ervaring zouden gaan. Ik denk niet dat dat juist is.” Ticktum denkt dat het probleem is dat de meeste teams geen al te grote risico’s willen nemen met hun driver line-up. “Ik denk dat er de afgelopen jaren een aantal hele getalenteerde Formule 2-kampioenen zijn geweest, die niet de kansen hebben gekregen die ze verdienen. Hun tijd zal vast komen, maar er verandert vaak niet veel omdat ze de voorkeur geven aan ervaring.” Hiermee doelt hij op Felipe Drugovich en Theo Pourchaire, de kampioenen van 2022 en 2023. Drugovich is reservecoureur bij Aston Martin, Pourchaire rijdt inmiddels in de IndyCar.

F1A en F1B

Gevraagd of de Formule 1 een extra team op de grid nodig heeft om zo meer talenten de kans te geven, antwoordt Ticktum: “Ik denk dat er meer auto’s op de grid moeten staan, ja. Ik weet dat veel mensen er al over hebben gesproken om een soort F1A en F1B te introduceren. Wellicht met iets lager budget en een spec chassis waarbij je alleen de aerodynamica kunt veranderen, je zou ze dan vijf seconden langzamer kunnen maken dan de normale F1.”

Ticktum benadrukt dat een Formule 2-kampioen eigenlijk gewoon een kans verdient in de Formule 1. “Het is heel zeldzaam dat iemand door een politieke reden de Formule 2 wint. Normaal gesproken win je de Formule 2 omdat je het goed gedaan hebt. Normaal gesproken zijn de mensen die de Formule 2 winnen ontzettend goed, dus ze zouden de kans moeten krijgen om in de Formule 1 te komen.“

