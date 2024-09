Nico Rosberg ziet in Liam Lawson een kanshebber voor een zitje bij Red Bull Racing vanaf het seizoen van 2025, als hij de komende zes raceweekenden goed weet te presteren bij het zusterteam Visa Cash App Racing.

Red Bull Racing is de enige formatie met een zusterteam in de Formule 1. Visa Cash App RB - voorheen Toro Rosso en AlphaTauri - wordt al jaren door de Oostenrijkse grootmacht gebruikt om jong talent een kans te geven op het hoogste niveau, en om ze klaar te stomen voor een eventuele promotie naar de grootmacht. De afgelopen jaren zijn alle vier de zitjes daarom altijd gevuld door coureurs met een Red Bull-achtergrond, aan opties was immers nooit een gebrek. Maar dat lijkt nu anders. Sergio Pérez is opnieuw bezig aan een teleurstellend seizoen bij Red Bull Racing, maar een opvolger lijkt nog niet klaar te staan. De kopstukken van Red Bull betwijfelen nog altijd of Yuki Tsunoda klaar is voor de volgende stap, terwijl Daniel Ricciardo al definitief op straat gezet lijkt te zijn. Het heeft er alle schijn van dat de Australiër vanaf Austin wordt vervangen door Liam Lawson.

Artikel gaat verder onder video

Geen geschikte vervanger Pérez

Nico Rosberg noemt het dan ook een benarde situatie voor Red Bull: "Het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat ze nog geen geschikte vervanger voor Sergio Pérez klaar hebben staan", klinkt het in de podcast van Sky Sports F1. "Ze zijn er nog niet van overtuigd dat Yuki Tsunoda goed genoeg is om zijn zitje over te nemen, en Daniel Ricciardo lijkt al op straat te zijn gezet, als we de geruchten mogen geloven. Een geschikte vervanger voor Pérez is er dus nog niet. Het is een hele rare situatie. Pérez is een goede coureur en soms slaagde hij er zelfs in Max Verstappen uit te dagen in het wereldkampioenschap, maar hij is enorm ver teruggevallen."

Liam Lawson

Mogelijkheden voor Lawson

De wereldkampioen Formule 1 van 2016 vervolgt: "Het lijkt erop dat ze Sergio de kans geven om het jaar af te maken, maar met het oog op 2025 moeten ze er echt opnieuw naar gaan kijken. Dit alles is de reden dat de geruchten rondom Liam Lawson ineens weer onderwerp van gesprek zijn. Als hij de komende zes races goed presteert, krijgt hij ongetwijfeld een vast stoeltje bij Red Bull voor 2025. Ik zie in ieder geval echt geen reden om hem niet als mogelijke kandidaat op te schrijven."