McLaren werd tijdens de F1 Grand Prix van Singapore verzocht om hun achtervleugel aan te passen, nadat Red Bull Racing niet één, niet twee, maar drie keer had geprotesteerd bij de FIA. Maar waarom zijn ze niet gediskwalificeerd voor de races waarin deze achtervleugel werd gebruikt?

Nadat Oscar Piastri de wedstrijd in Azerbeidzjan op zijn naam had geschreven, kwamen er beelden van zijn achtervleugel uit waarin te zien was dat de McLaren MCL38 een 'mini-DRS' heeft. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. De FIA besloot om in te grijpen en verzocht de Britse renstal, dat nu aan de leiding gaat van het constructeurskampioenschap, om de achtervleugel aan te passen. Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, legt uit waarom Piastri en Lando Norris niet uit de resultaten zijn geschrapt voor het gebruik van een onderdeel dat eigenlijk 'illegaal' was.

Achteraf handelen

"We hebben er lang na de race in Bakoe nog over gediscussieerd", begon Tombazis in een interview met de Italiaanse tak van Sky Sports. "Meestal komen teams die klagen over andere configuraties [van onderdelen], naar ons toe op de vrijdag om het erover te hebben. Er moet gezegd worden dat McLaren alle tests heeft doorstaan, dit is belangrijk. En ze hebben zich aan alles gehouden wat in de technische richtlijnen stond. Dus, daarop gebaseerd leek het niet rechtvaardig om nog achteraf te handelen. Alle teams, zonder enige uitzondering, zelfs degenen die tegenwoordig er het luidst over zijn, hebben soms van deze aanpak voordeel gehad."

Overdreven reacties

"Ik ben van mening dat dit het juiste was om te doen op een sportieve manier en het verdiende niet om zo overdreven te worden", vervolgde de Griek. "[De reacties] zijn logisch, omdat het kampioenschap zo spannend is. In Bakoe scheen de zon er ook op een bepaalde manier op, waardoor het fenomeen meer belicht werd. Dat was op Monza en Spa niet het geval, en dus merkte niemand het daar op. Misschien als iemand eerlijk naar ons toe was gekomen, dat we dan wat eerder hadden ingegrepen."