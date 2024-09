De afpersingszaak van drie mannen tegen de familie Schumacher is in een volgende fase gekomen. De autoriteiten in Wuppertal hebben inmiddels actie ondernomen en officieel aangifte gedaan tegen drie verdachten die probeerden om vijftien miljoen euro van de familie Schumacher af te persen.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Privébeelden

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. De zevenvoudig wereldkampioen, waarvan de precieze medische toestand dus niet helemaal bekend is, heeft door de jaren heen natuurlijk de nodige financiële middelen bij elkaar gereden en ondanks de nare toestand binnen de familie zijn er ook nog mensen die daarvan hopen te profiteren. Enkele maanden geleden wist de Duitse politie namelijk twee mannen uit Wuppertal op te pakken die al een tijdje de familie poogde af te persen en chanteren, in de hoop een miljoenenbedrag op te strijken. Dit deed men door te dreigen met het verspreiden van privébeelden van de familie, een gevoelig punt met de situatie van Schumacher.

Aangifte

Later werd er ook nog een voormalig beveiliger van Schumacher aangehouden in de zak. Naar verluidt zou de beveiliger een aandeel van het geëiste bedrag overgemaakt krijgen, als deze succesvol uitbetaald zou worden. Toen hij opgepakt werd, werd er in de vorm van USB-sticks en harde schijven bewijsmateriaal ingenomen. Inmiddels weet Kronen Zeitung te melden dat er officieel aangifte gedaan is tegen de drie verdachten. De zaak zal nu naar alle waarschijnlijkheid dus in de rechtbank beoordeeld gaan worden.

