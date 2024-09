Max Verstappen blijft de taakstraf die hij in Singapore door de FIA opgelegd kreeg "belachelijk" vinden. De drievoudig wereldkampioen begrijpt naar eigen zeggen dat je niet iemand persoonlijk mag schofferen, maar zijn eigen taalgebruik tijdens de persconferentie, ging volgens hem geen grens over.

De Grand Prix van Singapore kent een lange nasleep, maar niet vanwege de actie op de baan. Het gesprek van de dag is de taakstraf die Max Verstappen van de FIA kreeg opgelegd, nadat hij op donderdag tijdens de persconferentie zei dat zijn auto 'f*cked' was. Het gebeurde daags nadat FIA-president Mohamed Ben Sulayem in de media zei dat hij een beroep op de coureurs had gedaan om minder te vloeken over de boordradio, en dus - zo lijkt het - besloot het motorsportorgaan de drievoudig wereldkampioen te gebruiken om een voorbeeld te stellen. De Red Bull Racing-coureur moet een public service punishment van één dag inlossen.

Verstappen krijgt bijval van collega's

Verstappen liet weten het complete onzin te vinden en besloot bij wijze van statement op de overige persconferenties niet of zeer kort antwoord te geven. In plaats daarvan belegde hij op zaterdag zelf een persmoment met de aanwezige media, na afloop van de persconferentie van de FIA. De 26-jarige Limburger heeft sindsdien bijval gekregen van vrijwel alle andere Formule 1-coureurs. Samen met GPDA-voorzitter Alexander Wurz willen zij in gesprek om te kijken wat een gepaste reactie is richting de FIA.

'Duidelijk hoe iedereen erover denkt'

"De een spreekt zich natuurlijk wat meer uit dan de ander, maar volgens mij is het over het algemeen vrij duidelijk hoe iedereen erover denkt", doelt Verstappen tegenover de aanwezige media op de steun van zijn collega's. "Tegenwoordig kan het [zomaar je mening geven] niet zomaar overal meer. Wat ik zei, is volgens mij niet zo slecht. Natuurlijk begrijp ik dat het niet oké is als je het persoonlijk aan iemand richt. Ook als de emoties hoog oplopen, is dat nog steeds niet oké. Dat begrijp ik, maar ik blijf het belachelijk vinden dat ze het [de straf] mij hebben gegeven."

