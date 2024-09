McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn team bijna maximale punten scoren tijdens de Grand Prix van Singapore, maar is toch gefrustreerd dat het gat naar Max Verstappen in het coureurskampioenschap 'maar' met zeven punten is gedicht. Lando Norris won de race op dominante wijze, en Piastri eindigde als derde, maar Verstappen wist toch nog als tweede te eindigen en beperkt zo de schade in het kampioenschap. Zijn voorsprong bedraagt 52 punten met zes Grands Prix te gaan, maar dat hadden er een stuk minder kunnen zijn volgens Stella.

Verstappen haalde het maximale uit zijn weekend, waar bijvoorbeeld Oscar Piastri en beide Ferrari's onder hun kunnen presteerden. Charles Leclerc én Carlos Sainz wisten het niet waar te maken in de kwalificatie, terwijl beiden in goede vorm waren in de vrije trainingen en er verwacht werd dat zij het de McLarens moeilijk konden gaan maken. Piastri kwalificeerde zich ook slechts als vijfde. Deze factoren, gecombineerd met een foutloos weekend van Verstappen, betekenden dat de schade is beperkt voor de Limburger. “Vanuit numeriek oogpunt is het een beetje frustrerend, want we hadden uit Singapore kunnen vertrekken met meer punten winst op Max”, zo vertelde Stella. “Ik denk dat Ferrari voor Max had kunnen eindigen, ik denk dat zelfs Oscar [Piastri], als hij de kwalificatieronden een beetje had aangescherpt, voor Max had kunnen eindigen. Maar de positieve punten die voortkomen uit de snelheid van de auto overstijgen zeker dit soort frustratie, denk ik, als je dit soort pace hebt."

Ligt in de handen van Max

Als Piastri en beide Ferrari's wel voor Verstappen waren geëindigd zoals Stella had gehoopt, had Verstappen tien punten in plaats van 18 gepakt, maar zo is het eenmaal niet uitgepakt. Norris moet nu 8,7 punten inlopen op Verstappen om de drievoudig regerend kampioen nog in te halen. Het slechte nieuws voor McLaren is dat Norris in 2024 in geen enkel raceweekend meer dan acht punten meer heeft gescoord dan Verstappen - met uitzondering van de Grand Prix van Australië, toen de Limburger uitviel. “We gaan door naar de volgende zes evenementen, waarvan er drie sprint-evenementen zijn," zo ging Stella door. "Dus ik denk dat het zeker niet in onze handen ligt, want het ligt nog steeds in de handen van Max. Het constructeurskampioenschap ligt eerlijk gezegd wel meer in onze handen."