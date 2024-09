Sergio Pérez kent één van de minste seizoenen uit zijn loopbaan en dat is ook bij de Red Bull-coureur zelf doorgedrongen. De routinier vertelt dat hij graag het afgelopen half jaar uit zijn loopbaan zou wissen als hij de kans krijgt en legt de schuld bij de RB20 en de media.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje die meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Zes maanden vergeten

Voorlopig lijkt het er bovendien op dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Het heeft bovendien te maken met de teleurstellende en wisselvallige RB20, waar ook Verstappen de afgelopen races steeds meer hinder aan ondervind. Het is een gegeven dat Pérez dezelfde problemen al vanaf eerder in het jaar rapporteert en hij zodoende zo'n lastige tijd heeft in de koningsklasse. In gesprek met DAZN krijgt hij de vraag wat hij zou veranderen als hij de kans kreeg om één ding uit zijn loopbaan te veranderen: "Ik zou de afgelopen zes maanden willen vergeten", zo klinkt het duidelijke antwoord van de geplaagde coureur.

RB20 en media

Hij legt het uit: "Echt waar, het is zo zwaar geweest. Je moet je eens inbeelden dat je een auto hebt die zo gelimiteerd is dat je weet dat je er niks mee kan doen in het komende weekend. Het enige ding dat je kan denken is dat je elk moment kan crashen, omdat je er geen controle over hebt", stelt de Mexicaanse rijder. Pérez legt bovendien een deel van de schuld bij de media: "Dan heb je ook nog de mediadruk die Red Bull heeft in een omgeving waar iedereen je constant beoordeelt, waardoor je gaat geloven dat je niet meer zo goed bent als je daarvoor was. Dat en nog veel andere dingen", besluit hij.

