Het einde van Daniel Ricciardo van dit seizoen en mogelijk ook zijn carrière in de koningsklasse lijkt nabij na alle taferelen op zondag in Singapore. Nico Rosberg vindt het niet onlogisch dat de Australiër uit de auto gehaald wordt, al is het afscheid volgens Martin Brundle nog niet helemaal definitief.

Bij de formatie van Racing Bulls werden de vraagtekens rondom Ricciardo met de race groter en zong de vraag hoe lang het nog zin heeft om een talentvolle coureur als Liam Lawson aan de kant te houden voor de ogenschijnlijk uitgerangeerde routinier toch regelmatig rond. De goedlachse Australiër doet eigenlijk structureel onder voor Yuki Tsunoda en ook het verschil in de tussenstand van het wereldkampioenschap is met 22 punten om 12 punten in het voordeel van de Japanner aardig groot te noemen. De roep om de komst van Lawson werd dan ook met de seconde groter. Richting de race van Singapore liet Helmut Marko bovendien weten dat er nieuws aan zat te komen na Singapore.

Heel erg jammer

Hoewel er verder nog altijd officieel niks bevestigd is, is het toch wel duidelijk dat de loopbaan van Ricciardo er vroegtijdig op gaat zitten. De interviews van de Australiër na afloop lieten weinig aan de verbeelding over en nadat we hem met tranen voor de camera van F1TV zagen, kunnen we toch wel stellen dat er slecht nieuws aan zit te komen. Ook opmerkingen van teambaas Laurent Mekies helpen niet per se mee. Rosberg vindt het jammer dat Ricciardo zijn carrière hier lijkt te eindigen. "Het is heel erg jammer, nietwaar?", zegt hij bij Sky Sports. "Daniel is zo geliefd", voegt hij daar vervolgens aan toe.

Red Bull-pool

Rosberg vervolgt: "Hij is een geweldige coureur, maar heeft het gewoon niet genoeg laten zien dit jaar, helaas." Daarmee lijkt de Duitser inderdaad de spijker op de kop te slaan. Daar waar Ricciardo een geliefd persoon in de paddock is, doet hij simpelweg té veel onder voor bijvoorbeeld teamgenoot Yuki Tsunoda. Martin Brundle voegt echter ten slotte nog toe dat het afscheid van Ricciardo nog niet helemaal definitief hoeft te zijn: "Zoals ik het begrijp, zit Liam Lawson in Austin in die auto. Daniel blijft echter in de pool met Red Bull-coureurs zitten die de opties vormen richting 2025", zo onthult hij ten slotte.

