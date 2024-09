Sergio Pérez wekte tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan eindelijk weer eens indruk op de wereld en ook in het Race Café was men enthousiast. Na de race in Singapore is dat enthousiasme weer een stuk minder, met name door een wel heel opvallende boardradio over Franco Colapinto.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje die meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Boardradio over Colapinto

De race van de man uit Guadalajara wordt aan tafel van het Race Café behandelt. De analisten van dienst gaan allereerst in op de toch wel vrij bijzondere boardradio die Pérez uitsprak toen hij niet langs Williams-rookie Colapinto wist te geraken: "Hij is heel goed. Moeilijk om langs te komen, die Colapinto." Robert Doornbos reageert verbaast: "Misschien wil hij een handtekening straks van hem of een selfie", lacht hij. Niki Terpstra denkt dat de vermeende complimenten van Pérez vooral een smoes zijn. "Het is meer een smoes dat hij er niet langs kan. Ik denk dat hij er gewoon niet voorbij komt. Niet als compliment maar om zichzelf in te dekken."

Inhalen van Hülkenberg

Doornbos vervolgt: "Pérez had sowieso moeite om in te halen. Het leek dat ze op de boardradio op een gegeven moment riepen dat hij eens iets moest doen. Ook die actie op Hülkenberg, zie je van hoe ver hij komt? Ik dacht: dat loopt helemaal fout af", zegt hij. "Het is bizar dat hij er niet langskomt hé?", voegt Plooij vervolgens toe. Olav Mol ziet het wat genuanceerder: "Ik denk dat wat Max in Bakoe gebeurd is, dat dat bij Checo in Singapore gebeurd is. Ik denk dat dat gebeurd is. Hij is een kant op gegaan, dat werkt niet. Dat heeft zijn kwalificatie gekost en dan ben je achter de feiten aan aan het racen."

