Sainz ontevreden: "Hij schakelt bijna twee of drie auto's uit bij de start!"

Carlos Sainz Jr. kwam als zevende over de streep voor Ferrari bij de Grand Prix van Singapore in een lastige race voor de Spanjaard. Sainz moest geen penalty incasseren na zijn crash tijdens de kwalificatie, maar startte wel vanaf de tiende plaats. Volgens eigen zeggen werd Sainz bij de start van de race bijna uitgeschakeld door zijn toekomstige werkgever Williams, en de coureur die hij vervangt: Franco Colapinto.

Sainz zakte na de start meerdere plekken af aangezien hij van het circuit af moest om een botsing te voorkomen. Alexander Albon, teamgenoot van Colapinto, was vlak na de start al te horen over de start van de Argentijn: "Franco divebombt ons! Waar is hij mee bezig?!" Sainz sneed het onderwerp ook aan na de Grand Prix. "Het was schade beperken voor ons vandaag," vertelt de 30-jarige coureur aan F1TV. "Helemaal na een lastige start waar we moesten uitwijken voor een Williams die bijna twee of drie auto's uitschakelde. We moesten simpelweg vermijden om schade op te lopen."

Undercut op iedereen

Na de start was het een lastige avond voor Sainz. Ferrari liet in de vrije trainingen nog vergelijkbare pace zien aan die van McLaren, maar liet het na na een teleurstellende kwalificatie. "Vanaf toen [de start] voelde het alsof we vast gingen zitten in het middenveld met een gebrek aan mogelijkheden om in te halen hier in Singapore," vertelt Sainz verder. "We besloten om in ronde 12 al te stoppen, een undercut op het hele middenveld, maar we wankelden toen wel aan het einde van de race met erg gebruikte banden. Maar ik heb nog wel wat goede inhaalacties weten te maken aan het begin, goede pace laten zien en het daarna overleefd tot het einde."

