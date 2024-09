Sergio Pérez kwam tijdens de F1 Grand Prix van Singapore als tiende over de streep. De Mexicaan kwam vanaf P13 en zou uiteindelijk dus nog een punt overhouden aan de race, maar de Mexicaan baalde eigenlijk van alles: de strategie, de auto en de race zelf.

In gesprek met F1TV zegt Pérez na de race in Singapore dat hij baalt van de gekozen strategie en dat hem dit een paar plekken heeft gekost. "Als je ziet waar Carlos Sainz gefinisht is, was onze strategie niet goed. We hebben een kans gemist om meer plekken winst te boeken, en een undercut op meer coureurs te plaatsen. We zaten achter Nico Hülkenberg vast, met banden die ongeveer even oud waren, dus dat was het dan ook wel."

Pérez baalt van RB20 in Singapore

Nadat hij de strategie had gehad, ging Pérez door over de auto van Red Bull zelf en de race die hij meemaakte. "Het was een ramp, echt een complete ramp. We hadden een goede eerste ronde, en we zaten na die ronde al op de tiende plek, en daar zijn we ook gefinisht. Dat is wel zonde." De Mexicaan kwam tijdens de zaterdag niet door Q2 heen en moest dus zondag, niet voor het eerst in zijn tijd bij Red Bull, op zondag een inhaalrace rijden om nog punten te scoren.

Pérez zag dat het onmogelijk was om in te halen

De Mexicaan zat gedurende de race in een groepje waar ook Fernando Alonso, Franco Colapinto en Nico Hülkenberg zich in bevonden. Volgens Pérez was het niet te doen om ze in te halen, omdat de auto van Red Bull niet presteerde. "Het was onmogelijk om in te halen. Ik had het lastig ermee dat de auto stuiterde. De auto wilde gewoon niet rustiger worden. Ik had het daar lastig mee, en ik kon niet goed accelereren uit de langzamere bochten achter Hülkenberg."

